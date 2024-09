Voici ceux qui défient le « tout-puissant » Sonko mou sell mi…

Ousmane Sonko, nommé Premier ministre le 02 avril 2024, est aujourd’hui, l’homme le plus écouté du Sénégal mais aussi l’homme le plus craint du pays. Il prédit et cela se réalise Il ordonne et on exécute. Tous les propos de Sonko sont scrutés à la loupe car ses paroles sont pleines d’énigmes qui cachent des décisions importantes. Et c’est ce qui fait d’Ousmane Sonko un homme puissant. Ses sympathisants le nomment affectueusement « Mou sell mi » (le saint). Et ses partisans l’appellent PROS (Président Ousmane Sonko). Malgré tout, des politiciens de l’ancien régime défient le tout-puissant Ousmane Sonko…

Ousmane Sonko est certes le premier ministre et il est censé exécuter les décisions du président de la République. Mais au Sénégal, C’est le premier ministre qui prédit et tout se réalise. Il avait prédit la dissolution de l’Assemblée nationale, la reddition des comptes et même l’arrestation de certains membres de l’ancien régime. Aujourd’hui, l’Assemblée est dissoute et des membres de l’ancien régime défilent devant les enquêteurs.

Le premier ministre, Ousmane Sonko avait affiché sa volonté de ne laisser aucune impunité dans la gestion des ressources publiques. Et il avait annoncé la reddition des comptes. Et selon des rumeurs, une liste d’anciens dignitaires qui devraient passer devant les enquêteurs circulerait et une autre liste contenant les noms de personnes interdites de sorite du territoire. Mais ce qui est le plus surprenant c’est que certaines personnalités ont pris la poudre d’escampette.

Ousmane Sonko l’a dit. Il y a deux ou trois personnes qui ont fui : « Il y en a 3 ou 4 qui ont pu s’échapper, mais s’il faut aller les tirer par les orteils, ils reviendront ». Qui sont ces deux ou trois dignitaires qui ont fui la réddition des comptes ? Ce que l’on sait, c’est que celui qui est l’homme que Sonko déteste le plus et qui a empêché sa candidature à la présidentielle, n’est plus au Sénégal. Il est au Maroc, chez lui, car sa mère est marocaine. Et le Royaume du Maroc n’extrade jamais ses sujets. Cet ancien ministre ne reviendra pas de sitôt.

Malgré les annonces « apocalyptique » de Sonko à l’encontre des anciens dignitaires du régime, certains résistent et défient même Sonko. Le premier qui a défié Ousmane Sonko est Mansour Faye. Après 12 longues années comme ministre, Mansour Faye s’est rendu à l’OFNAC (Office National de lutte contre la Fraude et la Corruption) pour faire sa déclaration de Patrimoine et montré que ses biens et ses comptes ne souffrent d’aucune irrégularité. La preuve, il a défié publiquement le puissant Premier ministre.

Le 4 septembre 2024, l’ancien ministre Mansour Faye déclarait : « J’ai suivi, aujourd’hui, à travers la presse, les menaces proférées par un haut dignitaire de la République contre des membres du précédent régime. Ce monsieur-là fait vraiment pitié. Boccace disait que “les menaces ne sont que des armes offertes à celui (ou ceux) qu’on vient menacer”. En tout cas, moi, je navigue entre Dakar et Saint-Louis. Et de temps en temps, à Vélingara, l’un de mes royaumes d’enfance ».

Et Mansour Faye n’est pas le seul à défier le tout puissant premier ministre. L’ancien ministre du régime de Macky Sall, Cheikh, Cheikh Omar Anne, a réagi fermement aux menaces des autorités lors d’une prise d’un point de presse tenu ce 24 septembre 2024 au siège de l’AFP : « Il n’y a pas de liste de personnes interdites de sortir du territoire national. […] Personne ne pourra m’interdire, moi, Cheikh Oumar, de quitter ce pays si je le souhaite. Je défie quiconque. Personne n’a rien contre moi. Maintenant on m’attaque parce que nous sommes dans une dynamique victorieuse qui va leur prendre le pouvoir ».

Et pourtant dans son rapport 2016, l’Ofnac avait pourtant épinglé Cheikh Omar Anne, alors Directeur général du Centre des œuvres Universitaires de Dakar (Coud).

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn