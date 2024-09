Sonko et Diomaye traquent les voleurs…les «SOLUTIONS» oubliées

Des solutions, c’est ce que le nouveau régime avait promis aux sénégalais. Mais depuis leur arrivée au pouvoir, le président Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko se perdent dans leur politique. Tout ce que les nouvelles autorités ont réussi jusqu’ici, c’est sûrement la reddition des comptes. Au moment où les membres du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) traquent les voleurs présumés de la République, les sénégalais sont asphyxiés par leurs nombreux problèmes.

Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye l’avaient promis ! Désormais la traque des supposés délinquants financiers est lancée. Depuis leur installation, les magistrats du Pool Judiciaire Financier ne chôment pas. De nombreux anciens dignitaires du défunt régime sont convoqués. Des ministres et DG sous Macky Sall se relaient devant les enquêteurs de la Division des Investigations Criminelles (DIC). Le dernier dossier qui cristallise toutes les attentions est celui de Lat Diop.

Mais Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye oublient l’essentiel. Ce nouveau régime porte l’espoir. Ce sont 54% de la population sénégalaise qui ont voté pour le régime actuel. Et s’ils ont décidé de donner le pays à des novices, c’est parce qu’ils attendent des solutions face à leur problèmes. Malheureusement, pour ces sénégalais, le nouveau régime s’est perdu sur le chemin de la traque. La reddition des comptes est véritablement la seule chose que Sonko et Diomaye ont réussi. En un laps de temps ils ont nettoyé la justice, mis en place le pool judiciaire financier. Et les convocation s’enchaînent

Pendant ce temps, le panier de la ménagère est toujours vide. Au moment où Sonko traque les présumés délinquants financiers, tout est redevenu cher au Sénégal. Du prix de l’oignon au prix du café, tout semble prendre l’ascenseur. Même le prix de l’œuf varie désormais entre 125 et 150. Et pourtant, l’Etat avait pris des mesures pour faire baisser certains prix. Mais faut dire que le suivi fait défaut et les commerçants trouvent toujours le moyen de mettre les consommateurs dos au mur.

Si ce ne sont pas les prix qui prennent l’ascenseur, ce sont les jeunes qui désertent le pays. Ces mêmes jeunes qui ont porté Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Diakhar Faye, ont décidé de reprendre les pirogues pour défier les vagues. Il ne se passe plus un seul jour sans que la mer ne fasse des victimes. Après le drame de Mbour, une tragédie s’est produite aux larges des Mamelles. Une pirogue remplie de cadavres a été découverte. On parle d’une trentaine de morts.

Malgré la gravité de la situation, le nouveau régime n’a toujours pas trouvé de solutions pour arrêter cette vague meurtrière. Diomaye et Sonko vont-ils échouer comme leurs prédécesseurs ? Seul l’avenir nous le dira. Mais les nouvelles autorités ne rassurent pas. Cette volonté de mettre en avant la traque des présumés voleurs de la République risque de les perdre. La reddition des comptes est un processus normal dans toute démocratie. Mais elle ne doit pas être un cheval de bataille. Tous les présidents qui se sont lancés sur cette voie l’ont payé cash.

À la veille des élections législatives, Ousmane Sonko et son gouvernement devraient se fixer comme objectif de problèmes des sénégalais. Le PROJET tant attendu doit être matérialisé. Le Pastef doit avoir un agenda bien différent des régimes précédents. Sinon, les patriotes pourraient avoir une grosse surprise. Les sénégalais savent désormais comment faire face à un régime. Et ils ont les moyens pour se faire entendre. Alors, le duo Sonko-Diomaye doit accélérer la cadence comme disait Aminata Touré.

Sinon, Diomaye et Sonko se retrouveront dans une situation des plus inconfortables à la veille des élections législatives. Les nouvelles autorités ne le savent peut-être pas mais ils ne sont pas à l’abri d’un vote sanction. Les sénégalaus ne sont pas contents et au soir du 17 novembre, le duo au sommet en saura quelque chose.

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn