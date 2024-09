Les mensonges de Macky : il ne reviendra pas et cherche à détruire Amadou Ba

Macky Sall, l’ancien président de la République est un acteur hors pair. Après avoir mis le pays dans une situation instable, il revient pour se présenter en héros qui a sauvé le pays avec son « amnistie ». Macky Sall s’est épanché dans la presse pour se présenter en patron de l’APR, déclarer sa participation aux législatives et réaffirmer sa volonté de revenir se battre au Sénégal sur le plan politique. Et enfin, le patron des Républicains a rejeté les accusations de l’échec de son candidat à la présidentielle de mars 2024. Macky Sall essaie de se blanchir et redorer son blason auprès de ses militants dégoûtés. Xibaaru vous détaille les intentions malsaines et le transfert des lourdes charges qui pèsent sur lui.

Chasser le naturel, il revient au galop. Un menteur ne change pas. Il améliore ses techniques de mensonges pour parfaire son image. Et Macky Sall est l’illustration parfaire du mythomane qui tient en haleine une assemblée de crétins. Macky Sall refait parler de lui après avoir fui le Sénégal le 02 avril dernier avec l’avion de son prédécesseur. Macky Sall disait imiter ses prédécesseurs, Abdou Diouf et Abdoulaye Wade qui avaient quitté le pays pour mettre leurs successeurs respectifs à l’aise. Macky Sall ne quittait pas le pays. Il fuyait le pays après avoir amnistié les faits survenus en 2021 et 2024.

Aujourd’hui, Macky Sall déclare dans la presse : « Ceux qui disent que je ne reviendrai plus au Sénégal, c’est archi-faux, aujourd’hui, je suis plus que déterminé à diriger l’APR ». Xibaaru le met au défi de revenir au Sénégal. Il sait qu’il risque gros en revenant au Sénégal puisque toutes les personnes incriminées par les rapports des corps de contrôle, l’ont désigné comme étant l’unique ordonnateur des dépenses. Macky Sall a même fait une déclaration concernant les détournements de fonds et d’objectifs en disant avoir mis « sous le coude, certains dossiers ». Cette déclaration peut lui valoir son passage devant la haute cour de Justice pour complicité de détournements.

Aujourd’hui, il veut se faire passer pour un héros en rejetant les accusations concernant le « Protocole du Cap Manuel ». « S’il y avait un quelconque complot avec ceux qui dirigent le pays aujourd’hui, en tant qu’ancien Président, ils n’auraient pas arrêté et envoyé en prison ma famille politique. Donc, il n’y a aucun accord qui nous lie » a-t-il dit à ses militants le weekend dernier. Mais Macky Sall oublie-t-il les va-et-vient entre le Palais et la prison du Cap Manuel de Ousmane Yara qui est un richissime homme d’affaires malien vivant entre Conakry et Lagos ? Il était venu spécialement au Sénégal pour sortir Macky Sall des problèmes. Aujourd’hui il ose dire qu’il n’y a pas de protocole.

Le Patron de l’APR veut redorer son blason auprès de ses troupes à l’approche des Législatives. Et il sait que son parti est menacé d’implosion surtout avec la menace Amadou Ba. Son candidat qu’il a trahi lors de la dernière présidentielle. Et même ce fait, Macky Sall de se positionner comme la victime en faisant un transfert de responsabilité. « J’ai rempli mon devoir envers le pays, envers le candidat qui, pourtant, avait rejoint ma famille politique et que j’ai choisi contre la volonté de tout le monde. J’ai financé sa campagne comme je le faisais pour moi-même. Je voudrais donc que les Sénégalais le sachent. Pour le reste, ce ne sont que des alibis pour partir ».

Si l’ancien présidentdit avoir rempli son devoir envers le candidat Amadou Ba contre la volonté de tout le monde, c’est du pur mensonge. Comment Macky Sall a -t-il interrompu Amadou Ba en pleine campagne électorale pour lui demander de rappliquer sur Dakar ? Comment le âtron de l’APR a-t-il fait bloquer le matériel de campagne du candidat Amadou au port et dans les locaux du siège de l’APR ? Comment Macky a saboté un meeting de Amadou Ba au siège de l’APR ? Aujourd’hui, c’est ce même Macky Sall qui veut faire peau neuve en réfutant sa responsabilité dans l’échec de son camp à la présidentielle…

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn