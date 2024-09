Macky s’allie avec son pire ennemi…ils manœuvrent contre Amadou Ba

Le leader politique qui manque le plus de constance, c’est vraiment Macky Sall. Depuis qu’il a perdu le pouvoir, le patron de l’Alliance Pour la République (APR) se perd dans ses calculs. Délesté de ses meilleurs éléments, le prédécesseur de Bassirou Diomaye Faye à la présidence a décidé de faire alliance avec l’un de ses plus grands ennemis. Une manœuvre politique interprétée par les observateurs comme une manière de faire barrage à son ancien premier ministre, Amadou Ba.

Macky Sall se signale à la veille des élections législatives du 17 novembre 2024. L’ancien président veut avoir des députés dans la prochaine législature. Pour cela, il a noué l’une des alliances politiques les plus improbables. Dans un communiqué parvenu à la rédaction de Xibaaru, ce dimanche, le Parti Démocratique Sénégalais (PDS) et l’Alliance Pour la République (APR) ont annoncé leur volonté de former une grande coalition politique, ouverte à leurs alliés respectifs ainsi qu’à toute formation désireuse de se joindre à eux pour une victoire écrasante lors du scrutin à venir.

Le PDS a même décidé d’adhérer à l’Alliance pour la Transparence Électorale (ATEL), initiative proposée par la délégation de l’APR. Après leur compagnonnage avec le Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF), les libéraux retournent dans l’opposition. Les partisans de Karim Wade ont ainsi décidé de rejoindre l’homme qu’ils ont combattu pendant douze (12) ans pour faire face à Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko. Une alliance contre nature que beaucoup de libéraux refusent.

Les libéraux n’ont jamais pardonné à Macky Sall ce qu’il a fait à Karim Wade. C’est sous le régime de Macky que Karim Wade a été jugé et condamné pour enrichissement illicite. Arrêté en 2013, le fils de Abdoulaye Wade sera gracié en 2016 par le même président qui l’avait envoyé au trou. A sa sortie, Karim sera exilé au Qatar où il administre son parti de manière virtuelle. Une humiliation qui a poussé le PDS a rejoindre Pastef pour combattre Macky et son parti, l’APR. Six (6) mois après, Karim s’allie encore avec son bourreau pour faire face aux patriotes qu’ils ont soutenus.

Une alliance contre nature qui pousse les sénégalais à se poser des questions. Mais qui n’étonne pas. Macky Sall et Karim Wade ont le même adversaire. A vrai dire les nouveaux alliés ne se battent pas contre Pastef. Mais plutôt contre Amadou Ba. Depuis la présidentielle, Karim garde une rage contre l’ancien candidat de Benno. Ce, après le rejet de sa candidature. « Amadou Ba, dont le manque de témérité face à la confrontation est désormais évident, doit cesser ces manœuvres déloyales », avait déclaré Wade-fils. Ces partisans avaient même accusé deux (2) juges du Conseil constitutionnel de corruption.

Macky quant à lui semble avoir un problème avec un de ses fidèles lieutenants. Amadou Ba a accepté tous les coups bas de son mentor. En pleine campagne présidentielle, le candidat de Benno a été lâché par Macky et ses alliés. Au nom de l’amnistie, l’ancien président a libéré Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye en pleine campagne. Une décision qui a propulsé les deux Patriotes. Avec le refus de l’APR de battre campagne pour leur candidat et la libération des membres de Pastef, Amadou Ba n’avait aucune chance.

En s’alliant avec Karim Wade, Macky décide délibérément de tourner le dos à Amadou Ba. Et les attaques contre l’ancien premier ministre venant de l’APR, on comprend mieux pourquoi cette alliance avec le PDS. Une alliance qui n’a aucune chance d’aboutir. Politiquement, l’APR et le PDS sont morts. Ils ne pèsent plus grand chose sur l’échiquier politique. Et ils s’en rendront compte au soir du 17 novembre. Une alliance qui doit pousser Amadou Ba à choisir de bons alliés.

Avec sa «Nouvelle Responsabilité», Amadou Ba doit éviter de recycler les carcasses de l’APR. Tout comme le nouveau régime, il doit miser sur les jeunes. Avec du sang neuf, il pourrait incarner pleinement son rôle de chef de l’opposition. Et par conséquent déjouer tous les pièges venant du duo Macky-Karim !

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn