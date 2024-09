Sonko humilie la coalition « Diomaye Président »…Et se ligue contre tous

Ousmane Sonko est le politicien le plus suffisant au monde. Au moment où les partis politiques usent de toutes les stratégies pour se donner le maximum de chances aux élections législatives anticipées du 17 novembre 2024, le Premier ministre veut faire cavalier seul. Ousmane Sonko a craché au visage de la coalition Diomaye président et humilié les alliés qui composent ladite coalition. Pour les législatives, le leader de Pastef ne veut compter sur aucun autre parti politique que le sien. Pour lui, le parti Pastef peut remporter seul les élections et que les « patriotes » sont capables de remporter les législatives sans coalition.

Une posture de l’actuel PM qui nargue les sciences politiques qui stipulent qu’en politique « l’union fait la force ». Il veut démontrer le contraire.

Sonko n’a pas fait dans la dentelle. Il a humilié les alliés de la coalition Diomaye. Sonko a été « méchant » en les regardant droit dans les yeux avant de leur dire qu’il n’a plus besoin d’eux pour les Législatives. Après avoir aidé son candidat à gagner la Présidentielle, le PM jette les partis alliés de « Diomaye Président » comme de vieilles chaussettes usées. C’est un des alliés de ladite coalition qui a vendu la mèche. Sur les réseaux sociaux, Moussa Diop, leader d’Alternance générationnelle (AG/Jotna) était visiblement abattu par les décisions de Sonko.

Et ce qui désole dans les décisions de Sonko, c’est que le leader de PASTEF montre qu’il n’a besoin de personne. Voici quelques décisions prises par Sonko qui ont fuité : C’est le parti Pastef qui va y aller seul en cooptant certains leaders mais sans aucune négociation ou discussions. Sonko promet des centaines de nominations au sein de la coalition très prochainement.- ⁠Diomaye reste le président de la coalition et lui le président de Pastef.

Avec cette décision d’aller seul aux Législatives, Ousmane Sonko prend des risques et veut jauger le Patri des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF). Sonko veut peser le parti Pastef. Mais l’homme met les charrues avant les bœufs. Sans avoir été seul à une élection, il veut déjà estimer la valeur de son parti. L’homme se sent galvanisé par la victoire du « Sonko Moy Diomaye » et il croit fermement que c’est lui qui a gagné et non Diomaye.

Sonko veut montrer que c’est lui qui est l’artisan de la victoire et non Diomaye. Et à ce titre il veut démontrer à tout le Sénégal que « Sonko moy SONKO » et personne d’autres. C’est pourquoi il s’entête à aller seul aux Législatives. Il veut montrer qu’une victoire rien que pour lui est possible. Et s’il gagne seul les Législatives, sa posture de second personnage de l’Etat, sera légitime. Il aura enfin son poste électif. Mais son rêve de gagner les élections législatives peut-il devenir réalité ?

Le PM veut aller seul aux législatives avec son parti Pastef. Mais aujourd’hui, le premier ministre a ouvert des fronts partout. Peut-il gagner malgré la colère des Mourides, des Tidianes et maintenant des Catholiques qui, dans une note d’information publiée samedi dernier, sous la signature du Conseil National du Laïcat, ont demandé aux fidèles d’être vigilants face aux signaux alarmants qui tendent à ostraciser la communauté catholique. Les Catholiques se braquent ainsi contre le Premier ministre qui a pris des décisions à l’encontre des écoles catholiques.

Le leader du Pastef espère gagner les législatives sans coalition et malgré la colère de trois grandes communautés religieuses. Si le Pastef venait à gagner ces législatives, les électeurs auront désavoué ces trois grandes communautés. Et si les Sénégalais imposent la cohabitation au Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, ce sera la fin de la carrière politique du premier ministre Ousmane Sonko qui verrait s’envoler son rêve d’être président de l’Assemblée Nationale puis président de la république en 2029.

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn