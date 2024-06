CFEE 2024 : L’armée impliquée dans le processus !

Le Directeur des Examens et Concours, Pape Baba Diassé, a annoncé ce vendredi que l’armée sénégalaise sera chargée du convoyage et de la sécurisation des épreuves du Certificat de fin d’étude élémentaire (CFEE) et de l’examen d’entrée en sixième, prévus pour les 25 et 26 juin prochains.

Cette décision vise à garantir que les épreuves arrivent en toute sécurité et sans incident. L’armée assurera également la sécurité des centres d’examen, des copies et des épreuves elles-mêmes. Cette mesure vise à prévenir toute forme de fraude ou d’incident pouvant affecter l’intégrité des examens.

Selon le Directeur des Examens et Concours, un dispositif de surveillance sera mis en place au niveau de la direction pour faciliter toutes les opérations liées à l’acheminement et à la sécurisation des épreuves.

Les gouverneurs, en collaboration avec les inspections d’académie, seront responsables de la sécurisation des centres d’examen et des personnels mobilisés. Ils veilleront également à la bonne gestion des épreuves et des feuilles de copie.

« Toutes les ressources matérielles nécessaires, prévues par la Direction de l’Administration Générale de l’Equipement (Dage) du ministère de l’Education nationale, ont été distribuées aux inspections d’académie pour garantir le bon déroulement des examens », a-t-il déclaré dans des propos repris par Senego.