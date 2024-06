CFEE : Aucun candidat n’a raté l’examen pour défaut de pièce d’état civil (ministre)

À l’occasion de la 5ème réunion du comité national de pilotage du programme Nekkal, le ministre de l’Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l’Aménagement du territoire, Moussa Bala Fofana, s’est prononcé sur la situation des élèves qui n’ont pas de pièce d’état civil et qui font cette année le CFEE et l’entrée en 6e.

«Dans le passé nous avons eu à rencontrer cette situation, mais cette année, le président de la République et le Premier ministre ont décidé que ce document-là ne sera pas exigé et que l’ensemble des élèves qui se présenteront, pourront faire l’examen, même sans ce document, car l’enfant n’est pas responsable et ce ne serait pas normal qu’il soit pénalisé sur ce point-là », rapporte E-média.

Aussi, renseigne-t-il, « un dispositif spécial a été mis en place entre la Justice et les Collectivités territoriales et le ministère de tutelle pour que tous les enfants qui ont été recensés et qui n’avaient pas de pièce, bénéficie d’un circuit spécial pour avoir leur pièce d’état civil ».