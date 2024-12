Chambre de commerce de Dakar : Haro sur 14 ans de léthargie

CHAMBRE DE COMMERCE, D’INDUSTRIE ET D’AGRICULTURE DE DAKAR (CCIAD) : Haro sur 14 ans de… léthargie

La Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture de Dakar (CCIAD) est, actuellement, administrée par une équipe dirigeante dénuée de toute légitimité et illégalité. En effet, la Cour d’Appel a annulé les élections des 1er et 2e tours tenues au mois d’août 2010, au motif qu’elles ont été entachées d’irrégularités et de fraude. Cette décision judiciaire sera plus tard confirmée par la Cour suprême, à travers des arrêts rendus séparément en 2011 et 2012, lesquels sont devenus définitifs et insusceptibles de recours. Malgré tout, ce même bureau est toujours à la tête de la CCIAD depuis bientôt 15 ans.

L’alibi tenant du fait que le mandat du président de la CCIAD a fait l’objet d’une prorogation ne tient absolument pas la route. Parce que la Cour suprême avait ordonné un sursis à statuer de cette prolongation, par manque de base légale. Qui plus est, cette prorogation visait un décret non encore intégré dans le dispositif juridique. Encore que le décret en question a finalement été annulé le 22 octobre 2015. De ce fait, la CCIAD ne fonctionne plus légalement.

Devant une telle situation préjudiciable au bon fonctionnement des institutions consulaires, les nouvelles autorités étatiques sont interpellées, aux fins de faire application de ces décisions judiciaires précitées devenues toutes définitives et qui font désormais jurisprudence. Avec au premier chef le Ministre en charge du Commerce et le gouverneur de Dakar, pour l’organisation desdites élections, dans les meilleurs délais, conformément aux injonctions des institutions judiciaires du Sénégal. En attendant la tenue régulière de ces élections, il urge de mettre en place une structure provisoire pour diriger l’institution.