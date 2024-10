Champ pétrolier de Sangomar : 8, 17 millions de barils produits

La compagnie australienne Woodside, opératrice du champ offshore Sangomar, avait annoncé avoir procédé à la première extraction de pétrole le 11 juin 2024. Depuis lors, l’extraction de l’or noir semble se poursuivre sur le champ Sangomar, situé au large du Sénégal et constituant le premier projet pétrolier offshore du pays. Quatre mois après, le ministère de l’Energie, du pétrole et des mines a rendu publiques hier des statistiques relatives à la production de cette phase de démarrage.

«De juin à septembre 2024, le Sénégal a produit 8, 17 millions de barils de pétrole à partir du projet Sangomar. Dans cette phase de démarrage, la production mensuelle a progressivement augmenté avec l’ouverture séquencée des puits producteurs (11 actifs sur 12) jusqu’à avoisiner un plateau autour de 3 millions de barils par mois en août et septembre», renseignent les services de Birame Soulèye Diop, ministre de l’Energie, du pétrole et des mines. Qui ajoutent que «cette production a fait l’objet de 8 cargaisons, soit un volume total de 7, 69 millions de barils de pétrole brut, enlevées et commercialisées sur le marché international à partir du Fpso Léopold Sédar Senghor». Et d’assurer que «les prévisions de production pour l’année 2024 restent inchangées avec un objectif de maintien du plateau de 100 000 barils par jour au courant du quatrième trimestre».

Avec cette production, le Sénégal entre de plain-pied dans le cercle des pays africains exportateurs de pétrole. Pour le marché national, des axes de partenariat étaient annoncés entre Woodside et la Société africaine de raffinage (Sar). En ce sens, une délégation de Woodside Sénégal, composée du vice-président, Clive Jones, et du directeur de Woodside Sénégal, Cheikh Guèye, avait été reçue par la Direction générale de la raffinerie de Mbao. La Sar avait, à travers son projet de modernisation, adapté ses installations pour traiter le brut de Sangomar et augmenter ses capacités de stockage. Ainsi, la capacité de raffinage est passée d’1, 2 million de tonnes à 1, 5 million de tonnes par an, d’après les responsables.

Pour rappel, dans la mise en œuvre de cette 1ère phase du projet Sangomar, Woodside est en joint-venture avec la Société des pétroles du Sénégal (Petrosen), avec une participation respective de 82% et 18%.