Riyad : Diomaye invite les investisseurs à «regarder l’Afrique avec un autre œil»

Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a profité de la tribune du FII 2024 à Riyad pour lancer un vibrant appel aux investisseurs internationaux. S’exprimant dans le cadre de la conférence qui se déroule du 29 au 31 octobre sous le thème « Horizons infinis : investir aujourd’hui pour façonner demain », le chef de l’État sénégalais a invité à « regarder l’Afrique avec un autre œil ».

Dans un discours axé sur les perspectives d’avenir du continent, il a souligné l’émergence d’une nouvelle génération de dirigeants africains, jeunes et déterminés, portés par une volonté de combler les retards accumulés. « Aujourd’hui, c’est l’émergence de nouveaux dirigeants, jeunes, qui souffrent de voir les retards que nous accusons et ce potentiel inexploité », a-t-il déclaré, rappelant l’urgence de relever les défis pour offrir une meilleure qualité de vie aux populations africaines.

Le président Bassirou Diomaye Faye, selon Pressafrik, a insisté sur le dynamisme de l’Afrique actuelle, un continent en plein éveil, où la démocratie et la stabilité progressent. « Il faut voir l’Afrique telle qu’elle se lève aujourd’hui, avec ses ambitions et ses perspectives. L’Afrique va inévitablement se démocratiser davantage et gagner en stabilité », a-t-il affirmé, tout en soulignant les besoins en infrastructures, en énergie, en formation des jeunes et en innovations technologiques.

Avec une population jeune et en pleine expansion, l’Afrique, selon le président Faye, présente des opportunités uniques par rapport à des continents vieillissants. Il a ainsi encouragé les investisseurs à « venir bâtir avec nous un partenariat fécond et mutuellement gagnant », mettant en avant l’énorme potentiel de croissance du continent et son désir de partenariats solides pour un avenir partagé.