Chef de l’opposition : Diop Decroix salue la sagesse de l’opposition

Le débat sur le chef de l’opposition a été très agité ces derniers jours. Mais un silence pesant a été adopté par la plupart des ténors de l’opposition qui ne se sont pas prononcés sur le choix de Idrissa Seck ou un autre.

Cette posture de sage a poussé le leader Mamadou Diop Decroix de saluer la décision des opposants : « Ce n’est pas pour rien que les plénipotentiaires de l’opposition avaient demandé que la question sur le chef de l’opposition soit renvoyée à la fin des discussion au dialogue politique. Ce n’est pas non plus pour rien que, le moment venu, ils indiquent clairement aujourd’hui que l’opposition n’a pas de position là-dessus renvoyant ainsi cette problématique au pouvoir qui l’avait soulevée. Il faut saluer cette position de sagesse de l’opposition et l’encourager à rester unie autour de l’objectif initial qui était et demeure le retour à des règles consensuelles de dévolution démocratique et pacifique du pouvoir. Telle est la question fondamentale sur laquelle le dialogue avait été initiée. Il ne faut jamais l’oublier. Ce pays n’a jamais connu d’intrusion de l’Armée dans ses affaires politiques et c’est la seule exception dans toute l’Afrique anciennement sous domination coloniale française. Il n’est pas besoin d’être exceptionnellement intelligent pour savoir qu’il n’ y a pas d’autres voies pour garantir la paix et la stabilité dans le pays que de s’entendre sur les règles ».