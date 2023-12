Cheikh Abdou Bara Dolly : «Une fois élu, je m’engage à faire libérer Sonko»

Le député Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké, candidat à la candidature, promet, une fois élu, d’élargir de prison le leader de l’ex-parti Pastef, Ousmane Sonko. Une déclaration faite devant la presse par le parlementaire, qui évoquait ainsi sa visite rendue à l’opposant à la prison du Cap Manuel. «Lorsque je l’ai vu, je lui ai posé la question s’il est le même Sonko que j’ai connu avant. Il a pris du poids et il se porte très bien. Nous avons échangé sur les questions d’actualité qui touchent le pays, sur la bonne gouvernance. Mais aussi comment faire partir le régime actuel», a déclaré le parlementaire dans Le Quotidien. «Et je m’engage à le faire sortir le jour où je vais prendre le pouvoir. Même si je pense que celui que je vais soutenir fera un pacte pour faire sortir Sonko de prison», a promis l’honorable député.

Lors de ses échanges avec les journalistes, Abdou Bara Dolly Mbacké a fait savoir que beaucoup de personnes, qui sont dans l’opposition comme dans le pouvoir, de même que dans son propre parti, ne souhaitent pas voir Ousmane Sonko recouvrer la liberté. «Certains charlatans comme certains avocats n’ont plus rien à grignoter comme pécule. Leurs affaires ne marchent plus. Et ce qui est le plus désolant, c’est que depuis 2021, le chef de l’Etat n’a cessé de l’écraser en l’humiliant sous toutes les formes. Et tout cela c’est juste pour l’empêcher de participer à l’élection présidentielle de 2024», a soutenu le marabout-député. Evoquant le rejet de la caution du leader de l’ex-parti Pastef, Abdou Bara Dolly Mbacké dira : «La CDC a violé le Code électoral. Et ça, c’est Macky Sall qui est derrière».

Revenant sur le parrainage, Cheikh Abdou Bara Dolly renseigne : «Nous avons pu collecter 120 mille parrains». Faisant allusion au parti au pouvoir, il dira : «On ne fait pas partie de ces gens qui donnent des chiffres de montage et qui disent avoir 1 million de parrains. Cela nous fait rire. Et je vais vous annoncer que j’ai été consulté, et on m’a fait savoir que je serai le 5ème Président».