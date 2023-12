Symposium : Le Club Sénégal Émergent pose un cadre de réflexion…sur l’émergence

Le musée des civilisations noire a accueilli un symposium national organisé par le Club Sénégal émergent (CSE), le jeudi dernier. « Quelle société sénégalaise pour l’émergence ? », était le thème de cet événement parrainé par le Professeur Aliou Sow, ministre de la Culture et du Patrimoine historique.

Absent de la cérémonie, Aliou Sow s’est fait représenté par son homologue Birame Faye, ministre de l’Artisanat et de la Transformation du Secteur informel. A l’entame de ses propos, il a fait part de ses sentiments de respect et de reconnaissance à l’endroit de son homologue de la Culture. Il a félicité Président du club Sénégal Emergent,Youssou Diallo Club, pour son engagement et son sens du devoir. Depuis la création dudit club, il pose des actions en parfaite harmonie avec la vision du Président de la République, Macky Sall, dans le cadre du Plan Sénégal Émnécessite

Prenant la parole, Youssou Diallo a souligné que l’émergence est «fondée sur l’action mûrement pensée et sur la capacité, justement parce qu’on pense, de piloter sur des chemins balisés et qui, à chaque étape, nécessite un regard vigilent», a déclaré le PCA de la Sonacos.

À son avis, le contexte actuel de notre pays, nous interpelle tous, relativement aux problèmes de société, bien que l’axe 2 du PSE prenne en compte le facteur humain comme une variable fondamentale de l’émergence par le renforcement de l’éducation, de la formation, de l’apprentissage, la santé des populations, l’information et la communication.

«En dépit des efforts du Gouvernement à travers les réalisations du PSE, les valeurs cardinales de notre société que sont, le jom ( résilience, la soutoura (pudeur), la kersa (retenue), le doylu (se suffire de ce que l’on possède), le manddu(la probité, l’intégrité), le mougne (endurance), le Ngor (sens de l’honneur), se délitent de plus en plus!», a relevé M. Diallo. Au-delà de l’économie et de la politique, poursuit-il, nous sommes tous interpellés par rapport au vivre ensemble, à nos mœurs, nos comportements, nos attitudes individuelles et collectives.

Cet événement a également été une occasion de revisiter la bataille de Derklé à travers une prestation de la troupe théâtrale «Cadda national». D’ailleurs une appui symbolique de 500 000 francs Cfa leur a été octroyé par le ministre Birame Faye au nom du ministre de la Culture et du Patrimoine historique, Pr Aliou Sow.