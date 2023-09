Cheikh Ahmadou Bamba…un saint homme exceptionnel

Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké…Ce Saint Homme est singulier.

L’Islam, la paix, la connaissance, le travail et l’amour de son pays constituent l’héritage illimité et infini qu’il a laissé aux mourides, aux musulmans, aux Sénégalais et au monde entier.

Il y a des êtres humains qui n’ont pas besoin d’armes, de feu et de sang pour convaincre, diffuser leurs saintes convictions, allumer dans le cœur de millions d’égarés la flamme en Dieu, leur insuffler sans aucune contrainte ce désir insatiable de servir Le Créateur et les emmener dans un état supérieur à s’oublier pour n’être que soumission à Allah.

Cheikh Ahmadou Bamba MBacké est un être exceptionnel.

Il est doté de connaissances multiples incommensurables. Il jouit d’une aisance littéraire arabe éblouissante, d’un verbe qui fige l’essentiel dans l’esprit. Sa prestance sobre illumine. Savant, son humilité et son détachement aux biens matériels terrestres subjuguent et imposent amour, respect, adhésion et même adoration.

Cheikh Ahmadou Bamba MBacké a démontré à la face de l’humanité que l’épée de la paix, de la connaissance et de la sagesse est plus tranchante, plus ravageuse et plus décisive que l’épée de la violence, de la haine et du sang qui n’impressionne que par le nombre de vies qu’elle supprime.

Son œuvre, le Mouridisme, a dépassé les frontières du Baol et du Cayor, a atteint le Djolof, le Walo, le Sine, le Saloum, le Pakao, le Fouladou, le Fogni, le Balantacounda, le Cap Vert, le Blouf, en fin de compte tout le Sénégal.

Le Mouridisme, devenu africain, est aujourd’hui une réalité religieuse mondiale.

L’enseignement de Cheikh Ahmadou Bamba MBacké dépasse la Communauté mouride, les confréries religieuses, le Sénégal.

Ces écrits, son parcours, ses actes, sa manière de vivre, sa soumission à Dieu, son amour du Prophète Mohamed PSL constituent des leçons de vie généreusement léguées à toute l’Huminité.

La culture de la paix, l’amour du travail, l’attachement à la solidarité, la générosité, la fidélité à son serment sont des valeurs, des attitudes, des comportements, des manières de vivre attachés à la communauté mouride.

Notre pays a une chance extraordinaire de disposer d’hommes et de femmes exceptionnels dont les idées, les écrits et les comportements ont dans une large mesure façonné notre manière de vivre nos religions, les rapports que nous tissons entre nous en définitive notre vivre ensemble.

Cheikh Ahmadou Bamba MBacké a su forger une œuvre intemporelle accessible à tous les êtres humains partout où ils vivent sur cette terre.

Je souhaite un Maggal agréé à la Communauté mouride, à tous les musulmans qui participent à sa célébration.

Dakar, samedi 2 septembre 2023

Prof Mary Teuw Niane