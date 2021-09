Cheikh Ahmed Tidiane Mbaye : « La visite de Macky à New-York est un succès »

VISITE DU PRESIDENT MACKY A NEW YORK – ET ELECTIONS LOCALES DE 2022 :

À Tout seigneur, Tout honneur

Oui il faut le dire ! Il faut rendre à chacun ce qui lui est dû, selon son rang, son mérite, sa fonction. Car la visite du président de la République Macky Sall à New York a connu un grand succès , avec les militants de la grande coalition de Benno Bokk (BBY) qui lui ont réservé un accueil retentissant. Aussi la détermination des militants à Time Square à Manhattan a anéanti tout le plan de l’opposition .

Ainsi il est nécessaire de souligner que cette visite du président Macky Sall aux Etats Unis à l’occasion de l’Assemblée générale, au Siège de l’ONU, à New York va surement permettre d’engranger de nouveaux acquis pour notre pays. Même si l’opposition était venue pour manifester, malheureusement pour eux, ils n’ont pas fait surface . Ainsi l’opposition a encore perdu toute objectivité. Nous sommes sur le terrain et on peut dire la vérité. L’opposition a essayé de jouer son rôle mais ils n’ont pas eu ce qu’ils voulaient . A ce sujet, la coalition Benno Bokk Yakaar (Bby) a été forte à New York .

En réalité, les militants de l’Apr ont joué leur partition comme sentinelles contre les tentatives de l’opposition. Le parti s’est mobilisé de tous les coins des Etats Unis. Des responsables de la mouvance présidentielle sont venus pour accompagner le président. Comme pour affirmer que la diaspora s’est montrée très engagée et le chef de l’État Macky Sall a été accueilli par la communauté sénégalaise qui s’est mobilisée pour la circonstance et les compatriotes ont accordé au Président Macky Sall , un accueil digne de son rang. Les Sénégalais de la diaspora sont venus de plusieurs zones des Etats unis pour souhaiter la bienvenue au chef de l’État. Aujourd’hui pas question d’écarter des questions politiques du Sénégal.

Le président Macky Sall a été aussi clair : Le 23 Janvier prochain, les sénégalais seront aux urnes , et pas question de reporter les élections : « Bëgë bëré, bañ bëré » , a t-il laissé entendre même s’il indique que ces scrutins ne sont pas pour lui .

Ne s’est exprimé ni un démagogue, ni un politicien mais un homme d’Etat conscient des attentes du peuple et de la délicatesse de sa mission non sans souligner en ces termes : « se concentrer sur son travail et mettre en évidence ses réalisations » . Mais la mouvance présidentielle et surtout l’écrasante majorité des militants de la diaspora des Etats Unis ont salué un discours qui exalte la foi en la patrie et porte de l’avant pour des prochaines victoires .

Aujourd’hui les sénégalais ont compris que l’opposition est en train de préparer sa défaite avec leur éclatement en plusieurs sous groupes, disparates. Seulement, en guise d’appréciation du cette illustre rencontre entre le Président Macky Sall et nos camarades de Benno Bokk Yakaar , le Président s’est montré en homme ayant entre ses mains le destin national, en bâtisseur d’un Sénégal Emergent . Mais la majorité présidentielle ainsi que la majorité des Sénégalais apprécient et applaudissent. Une occasion réussie grâce à l’unité d’action constatée à travers l’engouement, la mobilisation et l’engagement des militants de l’APR des États-Unis .

Cette tournée triomphale du président Macky Sall aux Etats unis a permis de réconcilier et d’unir les militants de l’Apr Usa . Ce qui nous rappelle l’APR conquérante, unie, que nous connaissions.

La tournée du président Macky Sall – pour parler comme un géologue – a réussi à provoquer l’érosion des frustrations sédimentaires de certains militants. Le “YEESAL YAKAAR” (l’Espoir renouvelé) est ainsi lancé. Il faudra que tous les militants de l’APR se l’approprient.

Il faudra aussi noter que ce n’est pas un hasard de calendrier si le Ministre Conseiller Spécial, Talla Sylla a effectué deux tournées “némeeku” auprès des militants de l’APR – USA durant lesquelles il a parcouru presque tous les États-Unis. C’était sur instruction du Président Macky Sall qui montre ici l’importance qu’il attache à la Diaspora.

Par la suite il a envoyé l’honorable député Farba Ngom, qui de concert avec tous les militants (femmes, jeunes, cadres, sages, etc.) ont mis les petits plats dans les grands pour réussir cette mobilisation.

Alors rendez vous au soir 23 Janvier prochain avec la coalition Benno Bokk Yakaar qui va certainement gagner les élections locales dans tous les départements et communes du Sénégal. 2022 éclairera.

NB: Je ne saurai terminer sans souhaiter un bon Magal de Touba 2021 à toute la communauté mouride .

Cheikh Ahmed Tidiane Mbaye

Cadre de Banque

Spécialiste en Ressources Humaines

Manager au National Civil Rights Museum (Etats-Unis)

Membre fondateur de l’Alliance pour la République (APR) – Memphis

(Etats-Unis)

Premier Coordonnateur de l’APR – Memphis, Tennessee (Etats-Unis)