Cheikh Bamba Dieye : « L’APR et Benno utilisent les ressources publiques »

Après le communiqué du ministre de l’Intérieur menaçant de dissolution le parti PASTEF – Les Patriotes (Patriotes du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité) de Ousmane Sonko qui a lancé un appel aux dons, L’honorable député Cheikh Bamba Dieye, Secrétaire général du Front pour le socialisme et la démocratie/Benno Jubël (FSD/BJ) a, dans un tweet, fustigé le le parti au pouvoir d’utiliser les ressources de l’état à des fins personnelles…

Le tweet du député Cheikh Bamba Dieye

L’Apr et Benno Bokk Yakkar usent des ressources publiques à des fins politiciennes et jamais ils n’ont été inquiétés. Des Sénégalais soutiennent librement un parti de l’opposition, Pastef pour ne pas le nommer, on le menace de dissolution. Rewmi neex na torop. Fan lañu jëm ak ñii