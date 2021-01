Urgent ! Bignona sans courant depuis…hier nuit

Le département de Bignona est coupé du réseau électrique depuis plus d’une demi-journée. En effet, c’est Samedi aux environs de 23 heures que le courant est parti et n’est jamais revenu. Plusieurs activités sont bloquées et les ménages courent le risque de perdre leurs provisions. Pour l’instant, aucune information officielle n’est livrée aux populations sur les raisons de cette longue coupure qui ressemble à une panne sérieuse.

Mais il faut cependant rappeler que ce genre de situation est récurrente à Bignona et chaque fois on évoque un disfonctionnement du réseau au niveau d’un poste situé entre le village de Tobor et la ville de Ziguinchor sans qu’on arrive à régler définitivement cette question