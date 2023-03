Cheikh Dieng candidat à la présidentielle 2024 !

Ancien maire de la commune de Djidah Thiaroye Kaw et ex-chargé des élections du Parti démocratique sénégalis (Pds), Cheikh Dieng a déclaré hier sa candidature à la présidentielle de 2024.Devant ses militants venus de plusieurs localités du pays, le leader du parti Fraternité et éthique pour le progrès et la prospérité (Feep/ Tawfekh) a décliné son projet de société dans un document de 18 pages.

Selon Cheikh Dieng, son projet est fondé sur la revalorisation du capital humain, la promotion de l’agriculture, de la santé et de l’éducation. Dans son programme, il est prévu la création d’un centre national des métiers et l’intégration de l’enseignement religieux dans le système éducatif. Le candidat du parti Fraternité et éthique pour le progrès et la prospérité promet de réduire le gap de la fracture énergétique entre les grandes villes et le monde rural, rapporte L’As.