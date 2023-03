Tivaouane prépare son ziarra général

Le 12 mars prochain, la cité religieuse de Tivaouane va vibrer au rythme de la 93e édition de la ziarra générale. La première édition de cet événement initié par Serigne Babacar Sy date de 1930. Au-delà des recommandations qui seront données, la ziarra générale sera un grand moment pour les talibés de partager un vaste programme d’animation. Et les dahiras viendront renouveler leur pacte d’allégeance au Khalife et à la famille d’El Hadji Malick Sy.

Un forum consacré aux dahiras est prévu la veille, sous le thème : « Les dahiras, vecteurs du développement économique et social ». Il s’agit à travers cette réflexion « d’inviter les dahiras au changement de paradigme et à prendre conscience de leur potentiel, pour impulser en leur sein des dynamiques économiques encadrées et contribuer ainsi de manière significative aux objectifs de développement et d’émergence économiques de notre société ». La ziarra générale sera précédée dans la nuit du 11 mars par le traditionnel Gamou de Sokhna Oumoul Khaïry Sy Boroom Wagne Wi, lit-on dans les colonnes.