Le jeudi 3 octobre 2024, alors qu’il se rendait à Nimzatt, afin de se recueillir auprès de son guide religieux Cheikhna Cheikh Sadbou Aidara, en Mauritanie, Cheikh Issa Sall a été interdit de sortir du territoire sénégalais. « Arrivé, à la frontière, le temps des formalités administratives, je suis allé m’acquitter de la prière du Takusaan. C’est encore assis sur ma natte de prière que le journaliste d’iRadio, Alassane Samba Diop, m’a appelé pour vérifier l’information selon laquelle j’ai été bloqué à la frontière nord du Sénégal. Effectivement, devant mes interpellations, après moult hésitations, l’agent de service a fini par m’avouer qu’ils avaient reçu l’ordre de remonter au niveau central les filiations des personnalités politiques du régime sortant et d’attendre les instructions de l’autorité », explique-t-il.

Il ajoute : « C’est ce qui explique le temps qu’a pris le contrôle des pièces d’identité et des papiers du véhicule. Ainsi, devant le temps qui s’écoule, retardé dans mon voyage, j’ai signifié à l’agent de police que je ne pouvais pas rester à la frontière à attendre une hypothétique instruction qui devrait venir d’une autorité que je ne connais pas. C’est ainsi que je lui ai demandé de me rendre mes papiers. J’ai alors rebroussé chemin pour rentrer à Mbour en passant par Ngoumba Gueoul ou repose deux fils de mon vénéré guide Cheikhna Sadbou, à savoir Cheikh Mahfou et Cheikh Adramé Aidara. »

Ainsi, pour l’édile de Mbour, le fait qu’un journaliste soit informé avant la personne concernée, soulève des interrogations « sur la qualité de la sécurité du circuit de l’information au sein de nos instances de commandement et de gouvernance ». « Sur un autre angle, le fait de priver d’honnêtes citoyens de la liberté de circulation est une atteinte grave aux droits les plus élémentaires. Quand ce droit est lié à l’exercice des convictions religieuses, la situation devient très préoccupante. Nous condamnons avec toute notre énergie les dérives autoritaires en cours orchestrées par le nouveau régime. L’émission d’interdiction de quitter le territoire national est un acte de nature judiciaire encadré par la législation sénégalaise et conféré à des autorités judiciaires bien définies. Certains actes relèvent d’une ignorance flagrante des règles de bases qui régissent le fonctionnement d’un État normal et mettent mal à l’aise les agents qui doivent exécuter ces ordres », dénonce le maire de Mbour.

En outre, le président de l’Union nationale pour l’intégration, le travail et l’équité (Unité) prévient le nouveau régime qu’il ne cédera pas à l’intimidation ni à la pression psychologique. Mieux, il invite les nouvelles autorités à combattre l’accentuation de la cherté du coût de la vie, le panier de la ménagère qui est sous forte tension.