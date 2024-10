Législatives 2024 : Abdoulaye Dièye quitte Amadou Ba…pour retourner chez Macky

Le président de l’Alliance avec le peuple (2AP/ SIGGI JOTNA), Abdoulaye Dièye se retire des élections législatives. Le leader politique dans la capitale du rail a évoqué des divergences au sein de l’inter-coalition Takku wallu-Jamm ak niarign et Samm sa kaddu. Il s’explique : «Après m’être investi corps et âme, pour l’unité de l’opposition en général, et particulièrement dans ma très chère ville Thiès, dans le cadre de l’inter coalition Takku wallu – Jamm ak niarign et Samm sa kaddu, je suis peiné de constater qu’un tel scénario ne s’est pas produit dans notre département. La coalition Jamm ak niarign dont je suis la tête de liste départementale de Thiès, a finalement décidé d’aller seule dans ladite localité ».

Abdoulaye Dièye a, toutefois, fait savoir : «Dès lors, un homme politique mû exclusivement par l’intérêt général, et qui a toujours œuvré pour une opposition forte et unie, ne peut s’engager dans une telle échappée solitaire. Il s’y ajoute qu’au regard de ma loyauté envers le Président Macky Sall, il ne saurait être question pour moi, de faire face à une liste qu’il dirige. Ainsi, je démissionne de la liste des investis de la coalition Jamm ak niarign ».

À ses militants et sympathisants, le président de 2AP/SIGGI JOTNA leur a rappelé «l’urgence de se retrouver autour d’une dynamique unitaire, pour faire triompher l’intérêt commun, au détriment de des aspirations personnelles». « Notre pays est à la croisée des chemins, je demande solennellement à nos concitoyens de faire une mobilisation républicaine, pour ne pas plonger notre chère nation dans une faillite politique, économique et sociale. Par conséquent, j’en appelle au sens élevé du devoir de tous les citoyens conscients des dangers qui guettent notre cher Sénégal et leur demande d’être debout, pour parer à toutes les éventualités, en votant massivement pour l’opposition unie dans le cadre de l’inter coalition Takku wallu- Sam sa kaddu », a-t-il exhorté dans ses propos repris par Seneweb.