Cheikh Mahi Niasse : « Un pays ne se développe qu’avec ses fils »

« Un pays ne se développe qu’avec ses fils ». C’est la conviction du Khalife général de Médina Baye, Cheikh Mahi Ibrahima Niasse. D’où l’urgence, souligne-t-il dans un entretien accordé au groupe E-Media d’opérer « un retour vers l’agriculture. »

« Je reste convaincu que le développement d’un pays ne peut se faire en dehors de l’agriculture, c’est un moteur essentiel. Une économie forte d’un pays est tributaire d’une agriculture forte. Je pense que les Sénégalais, s’ils utilisent à bon escient les terres, l’eau, cela peut nous valoir beaucoup de satisfaction », explique-t-il.

Avant d’ajouter : « nous devons en profiter mais aussi pour amorcer le développement de ce pays qui nous est très cher. Je rêve du jour où notre pays ne va plus tendre la main pour une hypothétique aide au développement avec toutes ses contraintes. »

C’est ainsi que la « nouvelle génération » est invitée à « entreprendre » et « faire de l’agriculture une de ses priorités. » Le Khalife pense « qu’avec toute son expertise, elle ne va plus prendre les pirogues et émigrer de manière irrégulière avec toutes ses contraintes. »

Au contraire, insiste-t-il, « cette génération doit se rendre compte de ses atouts, c’est mieux que de tenter des aventures au prix de leur vie. »

Par ailleurs, préconise-t-il dans des propos repris par Seneweb : « on doit tout cultiver dans ce pays et refuser de se cantonner dans des cultures de mil, de sorgho et d’arachide mais toutes les spéculations et éviter d’importer. C’est dans ce sillage que s’inscrit mon projet qui se trouve à Taïba. Je voudrais que ce projet fasse tâche d’huile et soit un exemple pour la génération actuelle ».