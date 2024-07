Cheikh Mbacké Sène : « Le Président est dans le bon tempo et dans l’innovation douce »

Le Président Bassirou Diomaye Faye dans le bon tempo et dans l’innovation douce

En rappelant trois réalités implacables à savoir premièrement que ce qui nous réunit est plus important que ce qui nous divise, deuxièmement qu’il y’a un temps politique et un temps d’unité nationale pour le progrès ensemble, et troisième l’honnêteté intellectuelle, on peut aisément saluer la démarche du Président Bassirou Diomaye Faye. Car au delà de sa rencontre volontariste avec la presse par devoir de transparence et pour impulser une nouvelle dynamique à la communication gouvernementale, les Sénégalais ont encore une fois eu droit à un discours franc, simple pour un président qui, malgré tout ce qui se raconte, est serein et sait exactement où il va. Cela rassure les patriotes au sens premier du terme. Son Excellence Bassirou Diomaye Faye est le Président de tous les Sénégalais et mérite l’appui de tout un chacun, et chacun à son échelle pour la réussite de son magistère. Le Sénégal a suffisamment souffert de la politique à outrance de tout au point qu’on avait perdu de vue l’essentiel et la valorisation objective de son intelligentsia.

L’alternance est une volonté populaire à accepter. Le Président Bassirou Diomaye Faye est légitimement élu et cristallise les espoirs d’une population mûre, d’une jeunesse qui a estimé pendant longtemps que ses préoccupations n’ont pas été suffisamment prises par le bon bout qui espère le changement.

Il s’agit de la jeunesse du pays. Pas du Pastef et encore moins de l’APR, du PS, PUR ou du PDS.

Revenons donc à l’essentiel et travaillons ensemble en soutenant sans condition le Président Bassirou Diomaye FAYE et le gouvernement du Premier Ministre Ousmane Sonko. Ils sont dans le bon tempo et dans l’innovation douce. Que Dieu bénisse le Sénégal!

Cheikh Mbacké SENE

Expert en intelligence économique

Citoyen