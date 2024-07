100 jours : Bacary Seck relève une une ambiguïté dans le grand oral du président

GRAND ORAL DU PRÉSIDENT DIOMAYE: LA FAIM NOUS TENAILLE…

Ce Samedi, devant une presse taillée sur mesure, le Président Bassirou Diomaye Faye s’est exprimé lors de ses cent premiers jours à la tête du Sénégal, un exercice tant attendu par tous les citoyens. Nous avons, bien entendu, écouté son speech et nous sommes restés sur notre faim….

À tâtons mais dans la sérénité, le Président Faye a tant bien que mal essayé d’apporter des réponses aux questions des journalistes qui, certainement ont été briefés sur les sujets à aborder avec lui.

Il ressort de ce premier grand oral du locataire de l’Avenue Roume une ambiguïté, surtout au niveau des réalisations. Dans le secteur énergétique par exemple, il se vante d’avoir sauvé le Sénégal des coupures d’électricité. Ce qui est absolument faux dans la mesure où ce dont il parle était devenu un vieux souvenir et que c’est avec son accession à la Magistrature Suprême que cela a recommencé. Normal que tout le monde se demande s’il était bien au Sénégal ou s’il y avait deux Sénégal dans le monde.

Au plan agricole, s’agissant de la « subvention » de l’engrais aussi, il y a problème car le prix de l’engrais a chuté au plan mondial, avec sa subvention par la Banque Mondiale. Or, si l’instance mondiale subventionne, donc cela devrait être gratuit si l’État avait fait un quelconque effort. La remarque est que même s’il y a « subvention », tout le monde a vu la mauvaise qualité des semences octroyées aux agriculteurs dont le poids même posait problème avec une quantité considérable de sable.

Pour la réduction du coût de la vie aussi, contrairement à ce qu’avance le Président Diomaye, rien n’a été fait ! Réduire le poids de farine utilisée pour une baguette de pain pour ensuite réduire le prix de ce dernier, ne constitue nullement une prouesse. Le prix de l’huile a baissé de cent francs/ 20 litres, ce qui équivaut à une réduction de 5 F/litre. C’est de même pour le riz qui, après avoir subi une augmentation de 150 F/ kilogramme ( dans leur régime) s’est vu enregistrer une baisse de 40 F/ kilogramme. Donc, il y a toujours une hausse de 110 F/kg.

Essayer de réduire le prix des denrées (de façon malicieuse) c’est bien. Mais il fallait commencer par diminuer le train de vie de l’État. Cette pléthore de ministres, de ministres conseillers, de chargés de mission (qui n’ont en fait aucune mission), ce deuxième gouvernement installé à la Primature, le maintien des institutions budgétivores tels que le C.E.S.E, le H.C.C.T et autres auraient pu aider à stabiliser le pays, financièrement parlant.

Sur la question de l’emploi des jeunes, le Président Faye n’a apporté aucune réponse pouvant susciter l’espoir. En fait, il décide de continuer le chemin balisé par son prédécesseur car tout ce qu’il avance comme solution, il l’a déjà trouvé sur place. Aveu de l’excellent travail accompli par le Président Macky Sall?

Sa réponse sur la question lancinante de la Déclaration de Politique Générale a déçu tout le monde. Soutenir que « l’Assemblée Nationale ne comporte 165 députés au moment où le pays compte 18 millions de citoyens et que par conséquent s’adresser à un jury populaire est plus significative », là nous lui tirons le chapeau. Le Président Diomaye, a-t-il oublié t-il a été élu par 2 millions de Sénégalais mais qu’il est le Président de tous les Sénégalais ? A t-il oublié que c’est cette instance « non significative » qui lui a valu de respirer l’air de la liberté ? Pourquoi n’a t-il pas convié tous les journalistes à ce grand oral ? Se voudrait-il le premier transgresseur de la Constitution alors qu’il a juré de « Respecter et de faire respecter la loi » ?

M. le Président, la Constitution est une loi, est vous devez la respecter scrupuleusement, vous, votre PM, vos ministres, vos DG….

Ce grand oral a, en somme, conforté les Sénégalais dans ce qu’ils savaient déjà, à savoir l’amateurisme de ce nouveau gouvernement qui, indirectement a non seulement plébiscité le PSE, mais aussi admis le travail remarquable du gouvernement sortant. Même si, quelque part, le Président a essayé d’égratigner le Président sortant notamment sur la caisse noire ( qu’il avait promis de supprimer et qui semble t-il sera maintenue), mais aussi sur des supposés dossiers mal conçus.

La stature d’opposant des gouvernants !!! Nous sommes vraiment restés sur notre faim…..

Bacary Seck

Coordinateur du Réseau Républicain d’Information et de Communication (#2RIC)