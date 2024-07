Ousmane Sonko, la mission salvatrice (Par Babacar Sadikh Loum)

Ousmane Sonko, la mission salvatrice

Comme tous les prophètes, toute personne qui se donne pour mission de remettre de l’ordre là où le désordre a régné, a été confrontée à deux défis majeurs : Faire jaillir la lumière pour sortir son peuple de l’obscurantisme, faire face au groupe bénéficiaire du désordre qu’il voudra maintenir à tout prix.

Relever le premier défi est plus difficile, car comme à l’image de l’esclave qui a longtemps vécu dans la servitude ne souhaite plus sortir de cette dépendance, car ne croyant plus pouvoir voler de ses propres ailes, même élargi par son maître. Nos peuples africains ont longtemps été maintenus dans un système d’exploitation et de domination par une classe politique depuis nos indépendances. Ils ont perpétué le même système de gestion du colon qui n’a profité qu’à un groupe d’hommes (religieux, affairiste…). Habitué à cette forme de gestion, le peuple le voyait normal et s’y était adapté. Dans des situations pareilles, il n’avait besoin que d’un éclaireur pour sortir de ce gouffre. Même s’il ne manquait pas des éclaireurs (Cheikh Anta Diop, Mamadou Dia) ces derniers, par manque de moyens de communication, n’ont pas pu résister à la machine du système. C’est ce qui a été leur faille. Un obstacle que Ousmane Sonko a su surmonter pour apporter de la lumière à son peuple.

Apparu dans la scène politique à l’ère du clic, Sonko a su bien exploiter ce moyen pour cibler d’abord la jeunesse, la couche la plus importante. Cette dernière, après avoir consommé son discours et être impressionné par son parcours sans bavure, a porté son message à travers les autres couches. Dans une société comme le Sénégal où les valeurs morales comptent, si les jeunes ont été impressionnés par le discours et le parcours, les autres couches ont été captées par la probité et la religiosité de l’homme. Là où Dia a échoué, il a fait percer son discours jusqu’aux plus grandes familles des foyers religieux malgré les campagnes de diabolisation. Après que sa lumière a touché toutes les couches, Ousmane Sonko est devenu la nouvelle coqueluche du peuple. Ce qui prouve sa réussite à relever le défi de la sensibilisation et de l’adhésion massive à sa cause. C’est ce qui lui a permis, après que le régime a tenté de sauter sur lui pour le griser, en bon communiquant, le peuple s’est dressé en bouclier pour lui tirer d’affaire. La réussite de cette campagne de sensibilisation a permis de découvrir chez le Sénégalais des valeurs qu’on a jamais crues exister auparavant. Il s’est agi entre autres :

– des jeunes, face à une répression aveugle, ont défié la mort pour protéger un porteur de projet, d’autres y ont laissé leur vie

-d’une population, homme, femmes, qui s’est mobilisée pour prendre du tant soit peu qu’elle gagne pour financer un projet afin de lui doter d’une souveraineté totale.

Ainsi, cette adhésion massive suite à un éveil intense des consciences lui a balisé le chemin de la conquête du pouvoir. Il fera élire des maires, des députés et enfin un Président. Après un long et périlleux chemin de conquête du pouvoir, place maintenant à la gestion du pouvoir pour, après tant d’années de sacrifices de la population qui l’a accompagnée. C’est à partir de là qu’il aura à relever le deuxième défi : faire face aux bénéficiaires du désordre. Ce groupe est composé des reliques politiques, d’hommes d’affaires, de religieux, de patrons de presse, qui ont un dénominateur commun : vivre des subsistes du système. Si même n’étant pas le président, il subit les attaques et reste la principale cible, c’est parce qu’il est considéré comme celui qui a fait tourner la machine en leur défaveur. Ils ne peuvent pas le lui pardonner. Ce groupe va continuer à gesticuler tant qu’il espèrera atteindre Ousmane. Mais, en bon tacticien, il sait comment les faire face. Un petit détour sur l’histoire de son idole, lui servira de source d’inspiration. Après avoir fait adhérer une partie de son peuple à sa cause, le Prophète (Psl) décréta la guerre aux récalcitrants instigateurs du désordre. À des époques différentes et de contextes, pas de la guerre mais de faire régner la justice. Des gens qui, dans leur majorité, traînent de casseroles, il n’a pas besoin de se salir les mains pour régler leur sort. Après un bon toilettage dans le judiciaire, il pourra la laisser aux juges de se charger de cette horde.

Tout compte fait, à voir de près les actions qu’il est en train d’entreprendre, on peut être confiant que les bases d’un rêve de souveraineté et de développement tant attendus, sont en cours de réalisation.

Ousmane refuse de se réclamer d’un politicien, oui en réalité, il est chargé d’une mission salvatrice dans une Afrique qui a longtemps subi toutes les atrocités de domination et d’humiliation. Le Sénégal, par l’entremise d’un homme aux idées solides, veut être le phare qui doit éclairer la voie à toute l’Afrique. Et au fur à mesure qu’il avance, on en saura plus.

Babacar Sadikh LOUM