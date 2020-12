Cheikh Ndiaye (APR) : « Libérez Khalifa Sall parce qu’il a… »

Libérez Khalifa Sall, il a le droit et le devoir de rencontrer le Président Macky SALL.

Le radicalisme est une frustration et Khalifa Sall n’est pas frustré, que je sache !. Quand il est sorti de prison à la faveur d’une grâce présidentielle, il a clairement indiqué avoir tout oublié jusqu’à son emprisonnement., que cet épisode de sa vie était derrière lui et qu’il ne fera pas de l’opposition radicale . Il se veut un homme politique responsable qui appréciera objectivement les actes posés par le pouvoir de SEM Macky SALL. Mieux , il a répondu contre toute attente à l’appel du Président Macky Sall dans le cadre de la riposte contre la COVID- 19 et a été reçu au palais le 24 Mars dernier au moment où Abdoul Mbaye ancien premier ministre, Mamadou Lamine Diallo, Thierno Alassane Sall et autres, ont décliné cette invitation historique, hautement républicaine et patriotique. Qui peut jurer du contenu de la rencontre ? Personne, seuls le Président Macky Sall et Khalifa Sall peuvent en dire quelque chose ! Alors libérez Khalifa Sall , il a non seulement le droit mais surtout le devoir de répondre au Président de la République , SEM Macky Sall, à chaque fois que besoin, puisqu’il a lui-même décliné la trajectoire de son action politique et publique quel que soit le contexte, le jour, le mois , l’année et l’heure avec ou sans témoin. Est-ce que discuter avec le Président de la République pour un homme politique , est un sacrilège ? Quoi de plus normal ! Est-ce qu’une telle rencontre est synonyme de transhumance , de renonciation aux valeurs auxquelles on croit et de la direction qu’on a prise. Je pense que non ! Libérons les énergies, libérons les espaces de discussions sincères et franches au profit de notre nation. C’est tellement simple que ceux dont l’ambition est de s’opposer, de le faire et que ceux qui veulent aider à faire avancer les choses le fassent aussi sans jugement de valeur. Ce carcan est une charge , une prison et n’est point profitable au pays. Finalement, donner son point de vue , sa proposition au Président de la République , aux pouvoirs publics, devient une exception alors qu’elle devrait être la règle. Que Khalifa Sall ait des plages de convergence officielle ou officieuse avec le Président Macky Sall, ne saurait être une surprise puisque le PS et l’ Apr ont travaillé depuis 2012 et une partie des compagnons du Président Macky Sall était dans son cabinet en 2009 de Khalifa Sall , dans le cadre de la belle victoire de Benno Siggill Sénégal à Dakar , et un peu partout .Que ceux qui bandent les muscles du côté du maire de Dakar n’ont qu’à faire preuve de retenue, de clairvoyance en libérant leur leader de cette de prison politique dans laquelle ils tentent de l’enfermer. Wade a fait la prison avec Diouf, ils ont construit après l’exception sénégalaise et les exemples sont là pour étayer que le pays importe plus que les intérêts personnels. Le Président Macky Sall est un homme de dialogue , qui croit à la gouvernance collégiale inaugurée depuis 2012 à travers la coalition benno bokk yaakar et Khalifa Sall y a sa place .

Cheikh Ndiaye

Responsable politique Apr Grand yoff

Conseiller Municipal