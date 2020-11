Cheikh Ndiaye : « Boubacar Camara n’a aucune base politique »

M. Boubacar Camara , votre vison du Sénégal a toujours été la jouissance passive et ton parcours le prouve !

De Grand yoff à Fatick pour cet homme a cheval entre deux grands lieux symboliques , Boubacar Camara n’aura malheureusement pas marqué aucune d’elles. Avec son parcours qui forge certes le respect , cet homme n’a aucune base politique, aucun vécu, ni à Grand yoff, ni fatick dont il se réclame et c’est justement avec regret que les uns et les autres aient découvert qu’il fut directeur des douanes, secrétaire général du ministère du ciel et de la terre du tout puissant Karim Wade avant de devenir Pca de Sococim. Dites moi seulement qu’il aurait pu avec ses moyens immenses, colossaux , éteindre politiquement, pour reprendre la sagesse populaire, Khalifa Sall du temps de son apogée ! Mais il n’avait aucun souci d’engagement au profit des populations, jouir en silence , tel était son choix. A Fatick , idem, peu de fatickois peuvent s’enorgueillir de ce fils resté dans l’anonymat volontairement et qui attend la retraite professionnelle pour s’engager dans un combat de transformations sociales au profit du peuple. De quelle vision parlez-vous Grand frère ? On s’engage jeune , avant 40 ans comme disait l’autre, mais on n’attend pas le coup de fil de Qatar pour s’activer et mettre en place un mouvement dont la dénomination montre à suffisance qu’on vous y a poussé, » Grand Yoff debout » puis « Jengu « , comme du temps colonial. Vous auriez pu Grand, vous auriez pu être redoutable mais vous n’avez refusé, simplement. Vous aviez tous les moyens pour agir sur le destin des autres et de la cité, mais vous aviez pensé que l’engagement n’était pas votre vocation ! Voilà pourquoi Grand frère, votre retard par rapport aux autres, est énorme. Il est tellement énorme que , si grand soit ta passion actuelle, vous commencez une chose aujourd’hui pour l’arrêter et lancer une autre initiative demain . Quand est-il d’ailleurs, de votre initiative, Mains Propres ? Des concepts et initiatives qui vous détruisent sans que vous ne le sachiez. Le Président de la République, Son Excellence Macky Sall a une vision claire qui recoupe les préoccupations individuelles et collectives et formulée dans une vaste ambition de construire: << un Sénégal émergent en 2035 avec une société solidaire dans un Etat de droit >>.La votre, que tu décris comme différente, et que je qualifie de jouissance passive , ne saurait en aucun cas, être identique à celle dont les résultats économiques et sociaux ne souffrent d’aucune contestation. La crise née de la COVID 19 a montré la différence entre le Président Macky Sall et les vendeurs d’illusions qui annonçaient la catastrophe; depuis presque trois mois qu’ils se sont tus puisque la gestion de celle-ci est exceptionnelle , notre pays étant premier en Afrique et deuxième au monde. Économiquement et socialement , personne n’a à dire ou à redire sur le rôle de l’État. Même si la croissance a chuté de façon drastique, il reste que notre tissu industriel et économique se relève grâce aux mesures d’une exceptionnelle pertinence prises par l’Etat. Pour le reste cher grand frère, point de divination ( tu n’es pas saltigue, que je sache), agis plutôt sur ton destin !

Cheikh Ndiaye

Conseiller Municipal

Responsable Politique Apr Grand Yoff