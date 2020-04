Cheikh Ndiaye…l’enseignant devenu politicien de l’émergence

Élevé au grade de chevalier de l’ordre national du lion…Cheikh Ndiaye se souvient de son premier poste d’enseignant…à Kolda

Thiara, ce petit village coincé dans la commune rurale de Dialambéré, est toujours dans le cœur et les annales de Cheikh Ndiaye. Enseignant de profession, l’homme est élevé au grade de chevalier de l’ordre national du lion en sa qualité d’acteur politique. Ancien conseiller technique à la présidence de la république et actuel conseiller spécial au CESE, l’homme a occupé différents postes politiques depuis l’arrivée de Macky Sall au pouvoir. Ainsi dans cette consécration hautement importante et honorifique, Cheikh Ndiaye dans ses émotions, parle de Thiara. Ce village de la région de Kolda où il a fait premières d’enseignant en sa qualité d’instituteur à l’école élémentaire de la localité. Depuis 2000, cet instituteur d’alors y fait sept ans de loyaux services, avant de se retrouver au lycée Alpha Molo Baldé de Kolda comme professeur d’histoire et géographie titulaire d’une maîtrise. En évoquent le nom Thiara, ce responsable politique de l’APR â Grand Yoff (Dakar) rend un vibrant hommage à toutes les populations de ce village et ses environs. Une reconnaissance digne d’un homme imbu des valeurs culturelles et sociales de ce pays qu’il continue à servir avec dignité et abnégation. Cette consécration, Cheikh Ndiaye se la partage évêché ses parents, ses amis, compagnons et surtout avec la communauté enseignante de Kolda et tout le Sénégal. D’ailleurs dans la capitale du Fouladou, ses collègues enseignants sont fiers de l’homme et de son parcours. Bon vent à vous Ndiaye Thiara

ELHADJI MAËL COLY