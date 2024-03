Cheikh Ndiaye : « Je demande à Adama Faye d’apporter son soutien à Amadou Ba »

« Je demande au frère Adama Faye de Grand Yoff d’apporter son soutien au candidat Amadou Ba. » (Par Cheikh Ndiaye responsable politique Apr Grand Yoff)

Adama Faye est une réalité politique à Grand Yoff. Je ne le dis pour son beau nom, ce sont les résultats des dernières élections locales qui l’attestent de façon incontestable. Son apport serait décisif pour la victoire de Benno Bokk Yaakaar qui se dessine déjà à Grand Yoff et qui me semble irréversible au regard de la tendance actuelle.

Il fait partie de l’Apr et de la coalition Benno Bokk Yaakaar. Je lui demande de dépasser le contexte des locales, et de retrouver sa famille sur le terrain politique, afin que la victoire soit davantage plus belle. Son passé et son présent se confondent avec l’Apr et Benno et sous ce rapport, il a l’obligation morale et politique d’apporter sa contribution pour ce nouveau rêve incarné par Amadou BA.

Parallèlement, je demande au candidat Amadou BA de tout mettre en œuvre, si ce n’est déjà fait mais de continuer à tout en œuvre, sans se lasser afin les responsables en rupture de ban regagnent la coalition et jouent pleinement leur rôle. Mon appel fait suite à celui du Président Macky Sall invitant le candidat Amadou BA à tendre la main à tout le monde, dans et en dehors de Benno, pour une large union car aucune main ne sera de trop pour continuer cette belle œuvre entamée par SEM Macky Sall.

Cet appel s’adresse aussi à tous nos frères et sœurs de l’Apr et ce d’autant plus que cette opposition ne vend que des illusions au peuple et particulièrement à notre jeunesse.

Cheikh NDIAYE, responsable politique Apr Grand yoff

Inspecteur de l’enseignement