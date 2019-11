Économie sénégalaise : la vérité attestée par la patronne du FMI. Encore un cinglant démenti à nos opposants frustrés et aigris par les bonnes performances de l’économie sénégalaise.

Par cheikh Ndiaye

En réélisant le Président de la République, SEM Macky SALL, de fort belle manière, le 24 février dernier avec plus de 58 % des suffrages, les sénégalais avaient encore montré, qu’ils étaient très attachés au travail, et au progrès social, aux valeurs terminales et instrumentales, à la démocratie, à la maturité, à l’ordre et à la discipline. Et bien entendu, le candidat Président Macky SALL était tout cela et l’incarnait bien face à des adversaires sans propositions alternatives crédibles, violents et inexpérimentés. Aujourd’hui encore, ces mêmes opposants sans programmes, font dans l’indiscipline et la désinformation par la production de fake news à outrance, pensant détourner encore une fois les sénégalais de l’essentiel. Mais comme à l’accoutumée, les fins mensonges relayés â grande échelle, sont vite démantelés par une opinion nationale avertie et exigeante envers tous ses acteurs politiques, du pouvoir comme de l’opposition. Que n’a t- On pas dit sur les finances publiques pour simplement décourager le privé national et international et décrédibiliser notre pays auprès de ses partenaires ? Aujourd’hui encore, un cinglant démenti à l’aigri Mamadou Lamine DIALLO, le menteur Ousmane Sonko, l’indiscipliné Barthélemy DIAZ et l’hypocrite ancien premier ministre Abdoul Mbaye, de la bouche même de la nouvelle directrice du FMI Kristalina Georgieva: « j’ai félicite le Président de la République Macky SALL pour les progrès économiques impressionnants réalisés au Sénégal…le Sénégal est le premier pays que je visitera comme directrice générale du Damien décembre » . Le Fmi a d’ailleurs salué récemment comme depuis 2012, tous les efforts qui ont conduit à des taux de croissance soutenus de plus de 6% en moyenne avec des perspectives porteuses d’espoir. Il était d’ailleurs question dans le cadre de l’accord avec le fonds au titre de l’ICPE, de promouvoir davantage l’inclusion de la croissance, le maintien du déficit budgétaire à 3% et de porter la croissance à 7% en 2020-2021. Accepter honnêtement que l’économie sénégalaise se porte bien depuis 2012, avec un bilan de réalisations qui défie tout ce qu’on a vu depuis les indépendances et ce, malgré toutes les difficultés conjoncturelles, voilà ce que ces opposants oiseaux de mauvais augure ne peuvent pas dire et ne peuvent pas accepter. Par pure méchanceté et malhonnête, ils sont incapables d’être dignes de ce bien de Dieu : « dire la vérité ».

Mais lumouyy yaagni Sénégal. Daara ! Dieum kaanam rekk ak Macky Sall. Ku meer bokko.

Cheikh NDIAYE

RESPONSABLE POLITIQUE APR GRAND YOFF