Cheikh Ndiaye : « Mr le président, je rêve de ce jour historique du 02 avril 2024 »

Avec le Président Macky Sall, quand le Sénégal tousse, le reste du monde est grippé.

(Par Cheikh Ndiaye Apr Grand Yoff)

Excellence Monsieur le Président de la République, je rêve de ce jour historique du 02 avril 2024. J’attends ce moment à la fois avec émotion mais aussi et surtout avec une allégresse démocratique qui dépasse toutes les limites possibles imaginables. Vous avez duré Excellence à poser des actes républicains, mais celui-ci sera à jamais inscrit en lettres d’or au panthéon des actes démocratiques les plus marquants de l’histoire de notre nation. L’humanité est témoin et l’histoire retiendra.

Monsieur le président,

Vous avez pris le pouvoir des plus belles manières en 2012 grâce à Celui dont le Seul Agenda Compte et, voilà que par Sa Grâce, vous le quittez à son terme, sans un jour de plus, ni de moins « yaay gor ». Je suis sûr qu’IL (LUI qui donne le pouvoir à qui Il veut), est hautement satisfait de cette reconnaissance. S’il en est autrement, ce sera au nom des intérêts supérieurs de la nation.

Monsieur le président,

Acte plus impressionnant encore et hautement prophétique, Vous décidez de privilégier la réconciliation nationale en refermant aussitôt cet épisode douloureux, qui a failli détruire cette grande nation.

Les hommes passent et au nom de cette vérité divine que nul n’ignore, il n’y a rien de plus grand qu’un dirigeant peut prendre comme acte et léguer aux générations actuelles et futures, que la paix. Vous l’avez compris très tôt et vous serez bien compris après, Excellence « yagatul ».

Monsieur le Président, cette formidable leçon de de gouvernance, de vie, tout court, sera une source d’inspiration pour toute l’humanité. Le Sénégal est sans conteste, sous votre magistère, la fontaine, la source d’inspiration démocratique de toutes les nations du monde ; en atteste la manière dont les différentes institutions du pays se sont exprimées de façon régalienne qui aboutit à une résolution de crise de façon pacifique et républicaine.

Aucun excès de pouvoir de part et d’autre. Les institutions ont dialogué, les territoires ont dialogué, les politiques ont dialogué, les forces vives ont dialogué, tout le monde a dialogué pendant tout votre règne, puisque le dialogue n’est rien d’autre que l’expression des points de vue et leur traduction dans un sens qui met l’intérêt de la nation au-dessus des intérêts partisans.

Cette réalité démocratique tangible, ne saurait être entachée par aucune entreprise de diabolisation interne ou externe. Le Sénégal continuera à être cité en exemple.

Je rends Grâce à DIEU d’avoir lié nos destins pendant une quinzaine d’années autour de l’idéal de construction de ce pays, que vous avez si brillamment servi, développé au point que « quand le Sénégal tousse, le reste du monde est grippé ».

Excellence Monsieur le Président de la République, je suis fier d’être sénégalais mais surtout honoré d’avoir fait partie de votre équipe pendant plus d’une dizaine d’années. Vous avez extirpé le Sénégal des trappes de l’immobilisme, des errements, des rendez-vous manqués, du sous-développement, pour l’inscrire dans une trajectoire irréversible d’émergence en une décennie seulement. La ville de Diamniadio suffit à elle seule, pour montrer votre vision et le pragmatisme économique qui est sa traduction parfaite et tangible.

Nous serons dignes de votre héritage politique, économique, doctrinal, social et culturels.

Cheikh Ndiaye responsable Apr grand Yoff

Inspecteur de l’enseignement