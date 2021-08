Cheikh Ndiaye : « Toute alliance politique avec Sonko…serait une faute morale »

Toute alliance politique avec Sonko avant que justice ne se fasse, serait une faute morale, citoyenne, patriotique et politique.

Il ne parle que d’élections, de mandat du Président Macky SALL et d’alliances politiques et électorales. Ousmane Sonko, puisque c’est de lui qu’il s’agit, continue à se voiler la face et à considérer une partie des sénégalais comme des ignares et des demeurés, des gens manipulables à souhait. Cet homme continue à croire, qu’il peut berner les sénégalais et solliciter leur suffrage comme ça, pour parler comme le commun des sénégalais, sans que l’on ne sache, au-delà des radios Kankan, ce qui s’est réellement passé entre Adji Sarr et lui, pour qu’il soit enfin digne ou non de confiance !

Et cet aspect est d’une extrême importance , dans un pays qui se respecte. Dans quel pays , Sonko voudrait que nous soyons ? Un pays où l’on peut violer un couvre feu pour une partie de plaisir, et toute honte bue, solliciter le suffrage des sénégalais ! Quel manque de respect !

On peut considérer que Sonko n’a aucun respect pour les sénégalais puisque , même s’il y avait complot avéré, mais dès l’instant qu’une jeune fille a cité son nom dans des faits de viol , le premier acte que cet homme devait poser, serait de se démettre de tout mandat, et demander justice pour laver son Honneur. La question de l’honneur et de l’image est importante, et est le domaine de définition de beaucoup de sénégalais, en politique.

Sonko ne peut trainer cette tâche noire et mériter une quelconque confiance pour assumer des charges publiques.

Il faut le dire très clairement , toute alliance avec Sonko avant que l’affaire Adji Sarr ne soit élucidée, serait une faute morale, citoyenne, patriotique et politique. Et on attend de voir les leaders de l’opposition qui aspirent à diriger ce pays , qui commettraient cette faute, pour des raisons de politique politicienne et de mandat.

Ce sont ces mêmes hommes.politiques d’ailleurs, qui lui se solidarisent aujourdhui avec Sonko , qui vont l’insulter demain et le traiter de tous les noms d’oiseaux. Et ce sera à la guerre comme à la guerre , sous le regard impuissant et coupable d’une partie des sénégalais.

Que les sénégalais refusent d’être manipulés pour une raison ou pour une autre. Sonko est un sénégalais comme tous les autres, qui a des droits et des obligations, mais ne saurait se soustraire à la justice, à celle de notre conscience. Surtout !

A l’état actuel de la situation , il devait prendre un Acte de haute portée patriotique mais comme il ne veut pas le prendre , puisqu’il n’a aucun respect pour les sénégalais, que ceux-ci le prennent à son endroit. Pas d’alliance avec Sonko et son parti .

Tous les leaders qui poseront un tel acte, répondront devant l’histoire.

Cheikh NDIAYE

Responsable politique Apr Grand yoff

Conseiller Municipal