Cheikh Thioro Mbacké (Pastef) accuse Macky d’instrumentaliser la femme

Association Parlementaire Québec-Sénégal

Thème : La place de la femme en politique au Sénégal

Depuis le vote de la loi sur la parité sous le régime du « Président Abdoulaye Wade, les assemblées électives (Assemblée nationale, conseil municipal, conseil départemental) sont composées de moitié de femmes et d’hommes.

Mais depuis quelques années, on note une instrumentalisation des femmes en politique pour leur faire jouer un rôle politique dégradant. Par exemple, il faut relever le cas de la demoiselle Adji Sarr, une masseuse qui accuse le principal opposant Ousmane Sonko de viols et de menaces de mort sans aucune preuve. Cette femme est utilisée par des caciques du régime de Macky Sall comme objet d’un complot politico judicaire pour empêcher Ousmane Sonko d’être candidat à l’élection présidentielle de février 2024. Cette affaire a déjà causé la mort de 13 sénégalais tués en mars 2021 par les forces de l’ordre lors de manifestations pour exiger la libération du Président Ousmane Sonko. Cette affaire risque de plonger le Sénégal dans le chaos, surtout à l’approche d’une élection présidentielle à laquelle le Président Macky Sall tente de se présenter pour une troisième candidature en violation de l’article 27 de la Constitution.

En outre, à l’Assemblée nationale les femmes sont utilisées pour insulter, calomnier, et agresser verbalement des députés de l’opposition. Deux parlementaires, Mamadou Niang et Massata Samb, sont actuellement en prison à la suite d’une bagarre avec une femme parlementaire de la majorité (Amy Ndiaye) qui les a provoqué à plusieurs reprises dans l’hémicycle. Une situation vraiment regrettable.

Enfin il faut relever le cas d’Aminata Touré qui avait dirigé la liste de Benno Bokk Yakkar aux élections législatives du 31 juillet 2022. Le Président de la République lui avait promis la présidence de l’Assemblée nationale en cas de victoire de la liste. Dépitée par le non-respect de cette promesse et le népotisme, Mme Aminata Touré a démissionné du groupe de la majorité pour être député non inscrite, comme le lui permet le règlement intérieur. Elle s’est opposé à la troisième candidature du Président Macky Sall, ce qui était intolérable aux yeux de ce dernier qui a demandé et exigé qu’elle soit déchue de son mandat en février 2023 en violation de la Constitution et du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale. Ce qui est une atteinte aux droits des femmes en politique.

Honorable Député Cheikh Thioro Mbacké

Vice président du Groupe parlementaire Yewwi Askan Wi