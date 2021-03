Cheikh Tidiane Dièye : «Que personne de nous ne donne des leçons de morale…»

L’appel du coordonnateur du Forum civil au M2D de surseoir à sa marche du 13 février n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd. Le coordonnateur de la plateforme « Sénégal bi nu beug » lui porte une cinglante réponse.

Selon Cheikh Tidiane Dièye, « une telle posture n’est pas nouvelle pour le Forum Civil dont il a été le responsable de l’unité sur la gouvernance sociale et membre du Conseil d’Administration pendant 10 ans (2002-2012) ». A l’en croire, il a « démissionné du Forum Civil en 2012, le jour même où le conseil d’administration a décidé de ne pas se joindre au combat du peuple porté par le M23, sur la base d’arguments que je trouvais légers et d’une procédure discutable. La suite on la connait ».

Pour Cheikh Tidiane Dièye, l’ONG est dans son rôle mais n’empêchera pas aux opposants de se faire entendre. « Je respecte bien sûr la position de Birahim Seck ainsi que celle du Forum Civil, si bien sur cette position est celle de tout le Forum Civil. Le M23 dont j’ai été le co-coordonateur de secrétariat, a été incontestablement le principal artisan du changement en 2012 et de l’arrivée du président Macky Sall au pouvoir. Que chacun donne son avis car nous aimons la paix, la démocratie et la liberté d’expression ! Mais que personne de nous ne donne des leçons de morale ! Que chacun aime et défende son pays à sa façon », soutient-il.

