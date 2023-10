Cheikh Tidiane Gadio distingué par le forum international euro-africain

Pour sa lutte «patriotique» et son «engagement» dans la promotion des droits de l’Homme, le Forum international euro-africain a choisi d’honorer Dr Cheikh Tidiane Gadio, président de l’Institut panafricain de stratégies (Ips) et ancien ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères le 15 novembre prochain dans la ville de Cadiz (Espagne). Dans la lettre en date du 18 juillet 2023 du président du Forum international euro-africain, on peut lire : «Cette année, le choix du Forum international euro-africain s’est porté sur votre illustre personne comme lauréat du prix.»

La cérémonie de remise de la distinction est placée sous la présidence effective de Son Altesse Royale Sophie De Bourbon d’Espagne. La lettre d’invitation renseigne en outre que l’évènement «célèbre des personnalités du monde politique et économique pour leur engagement pour la paix et la promotion de la solidarité internationale, et le développement durable et inclusif».

Envoyé spécial de l’Organisation internationale de la Francophonie (Oif) au Mali depuis septembre 2020, Dr Cheikh Tidiane Gadio a «des compétences aussi diverses» que variées, notamment dans les domaines de la diplomatie, de la prévention et de la résolution des conflits, des relations internationales et affaires africaines, de la gouvernance et démocratisation, de la réforme institutionnelle des systèmes politiques et économiques africains, des communications, télécommunications et du développement international, il vient encore honorer tout un pays par cette distinction.