Cheikh Tidiane Kane : « Le crime et le sang sont banalisés au Sénégal »

L’ancien commissaire Cheikh Tidiane Kane était l’invité de Rfm matin, ce lundi pour traiter des questions liées à la sécurité et à la couverture de certaines manifestations par la police, entre autres.

« Maintenant c’est plus compliqué pour la police de couvrir certaines manifestations car c’est la société civile qui mène souvent ces genres d’activités. Mais aussi force doit rester à la loi car ces genres de manifestations peuvent souvent dégénérer », a soutenu le président de l’Union nationale des policiers à la retraite

Pour ce qui est de l’insécurité qui sévit au Sénégal, il affirme qu’on ne peut pas nier cette problématique: « C’est comme si le crime et le sang sont banalisés au Sénégal. Et on doit le résoudre même si la police et gendarmerie font tout ce qu’ils peuvent », dit-il.

En ce qui concerne la fusion éventuelle entre la police est la gendarmerie, il soutient que c’est possible si on met en place tous les mécanismes.