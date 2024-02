Cheikh Tidiane Youm : « Nous avons urgemment besoin d’un décret et non d’un discours »

Le Secrétaire Général National du Parti de l’Unité et du Rassemblement (PUR), Cheikh Tidiane Youm, adresse un message direct à Macky Sall. Sur X, il met en avant l’urgence d’une action concrète plutôt que de simples discours. « Nous avons urgemment besoin d’un décret et non d’un discours. L’heure est à la convocation du corps électoral et non à des propositions factices », a-t-il écrit.