Des années après la diffusion du dernier épisode, les Bobodioufs feront leur retour bientôt sur le petit écran. C’est ce qu’annonce la comédienne et actrice Fati, dans une interview au Burkina Faso, mardi dernier. Même si plusieurs acteurs sont décédés depuis (Tonton Brama, Tantie Aby, Tonton Drissa), cela n’entame pas la détermination des acteurs à donner une seconde vie à cette série humoristique qui a tant fait le bonheur des téléspectateurs au début des années 2000.

Les fans de cette saga culte devraient revoir les visages et les duos mythiques qui se sont fait connaître en Afrique, notamment Siriki et Souké, Faty et Balla, Oumou et Salif, Maï et Amadou, sans oublier le fameux marabout Souleymane BF.

Selon l’annonce de Fati, en 2004 après leur séparation d’avec Patrick Martinet, créateur et réalisateur, puis des retrouvailles en 2014, ils ont réalisé une centaine d’épisodes. Malheureusement, le décès de Patrick avait mis en suspens le travail. «Mais le reste de la série Les Bobodioufs est encore là (…), et nous envisageons de continuer », assure-t-elle.

Pauline Ouattara que certains donnaient pour morte sur la toile en a d’ailleurs profité pour rassurer le public et ses admirateurs : « Je vais très bien, je suis belle et bien vivante. Je vous promets du lourd pour très bientôt.»