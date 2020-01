Cheikh Yérim Seck : « le dauphin de Macky c’est… »

Invité de l’émission Face2Face de la TFM, l’analyste politique Cheikh Yérim Seck a parlé de celui qui peut valablement remplacer Macky Sall à la tête de l’état du Sénégal. Et pour le journaliste, le président Macky Sall prépare un dauphin parmi 4 personnes : « Le président prépare activement son départ. Il ne va pas jeter le pouvoir et partir comme ça. C’est impensable. Le pouvoir est fait de souhait et de relation. Le dauphin du président est entre 4 personnes que sont Abdoulaye Daouda Diallo, Cheikh Oumar Hanne, Matar Cissé et Mansour Faye. Si c’est dans l’opposition Idrissa Seck est l’homme indiqué. Idrissa Seck et Macky Sall se parlent et échangent des civilités. Ils se parlent souvent. Le silence de Idrissa Seck est parlant. Car tout silence en politique est une communication. C’est normal qu’il souhaite à ces quatre personnes pressenties au dauphinat. Le président Macky Sall est en train de travailler pour une place dans l’histoire et travaille pour cela »

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn