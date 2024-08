Chelsea : Nicolas Jackson va prolonger jusqu’en… 2033

Chelsea poursuit son plan de verrouiller ses joueurs pendant plusieurs années. Alors qu’il lui reste encore sept ans, Nicolas Jackson devrait prolonger son contrat.

Après la prolongation de Cole Palmer, Chelsea a décidé de miser sur l’avenir en proposant un nouveau contrat à Nicolas Jackson. L’attaquant sénégalais, arrivé l’été dernier pour 37 millions d’euros en provenance de Villarreal, a convaincu les dirigeants londoniens avec ses performances. Initialement lié au club jusqu’en 2031, l’international sénégalais se voit offrir une prolongation de contrat jusqu’en 2033, soit deux ans de plus. Ainsi, les dirigeants londoniens ont donc assuré sa présence pour les neuf prochaines saisons, une durée anormalement rare dans le football.

Le journaliste turc Ekrem Konur affirme que Nicolas Jackson a déjà accepté la proposition et s’apprête à signer un nouveau contrat officiel avec Chelsea. En 44 matches sous le maillot de Chelsea, Nicolas Jackson a déjà marqué 17 buts et délivré six passes décisives, démontrant son potentiel et son adaptation rapide à la Premier League.

Source CTSport