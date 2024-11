Cinq raison pour sanctionner la liste Pastef et son leader, selon…

Cinq bonnes raisons pour sanctionner la liste PASTEF et son leader

Suite à l’accession au pouvoir du tandem Diomaye-Sonko, le Sénégal fait face à des difficultés de toute sortes dues à plusieurs facteurs, notamment d’une absence d’orientations claires, de nombreuses décisions gouvernementales hasardeuses, de reniements des engagements électoraux, d’accusations infondées et de communication calomnieuse, de nuisance à l’environnement des affaires Allons-nous rester les bras croisés en tant qu’opposition et laisser notre cher Pays basculer dans la dictature ou quelles stratégies devons-nous adopter pour barrer la route au PASTEF?

Raison no 1 : Sanctionner le régime PASTEF pour son incompétence et le reniement à ses engagements

L’idéologie politique de PASTEF, comme parti d’opposition puis comme parti au pouvoir, s’inspire des pires méthodes de Goebbels et repose sur trois (3) tares congénitales : le mensonge, la manipulation et les menaces.

Dans l’opposition, PASTEF s’était distingué dans la divulgation de prétendus scandales de manière attentatoire à la dignité humaine et aux droits de l’Homme sans en rapporter aucune preuve. Il utilisait outrancièrement la manipulation à travers les réseaux sociaux, pour jeter l’opprobre sur des citoyens ainsi jetés à la vindicte populaire. Arrivé au pouvoir, le régime PASTEF n’a pas entrepris, jusqu’à ce jour, aucune initiative judiciaire visant à clarifier ces affaires qu’il dénonçait naguère. Ce qui prouve, jusqu’à la preuve du contraire, que ces gravissimes accusations n’étaient que gratuites et avaient une finalité purement politicienne. De plus, ce parti a énormément usé du mensonge notamment pour promettre aux populations tout et son contraire : donner du travail aux jeunes, mettre fin aux vagues de pirogues de migrants sénégalais essayant de rallier l’Europe, diminuer sensiblement le coût de la vie, dynamiser l’économie nationale, éliminer la transhumance politique, etc. Le PROJET tant vanté, rédigé par plus de 4 000 cadres et vendu comme un remède miracle à tous les maux du Sénégal, et pour lequel beaucoup de jeunes ont versé leur sang, voire connu la mort, s’est révélé être une chimère ! Il a fallu recourir au service d’un cabinet privé de conseils et de stratégie pour avoir, enfin, un référentiel, qui du reste, n’est qu’une pâle copie du PSE longtemps décrié. En votant pour l’Opposition, on aura un contrôle plus efficace de l’action gouvernementale.

Depuis 8 mois, avec toutes les manettes du pouvoir entre ses mains, le régime PASTEF ne parvient à poser aucun acte concret montrant ou annonçant un début de réalisation de ses promesses. Il est rattrapé par la réalité du pouvoir. On constate, une recrudescence des vagues de pirogues qui essaient de rallier le continent européen comme le prouve le nombre croissant d’opérations de sauvetage réalisées par la Marine nationale sénégalaise. Il brille par une incompétence à prendre en charge, efficacement, les préoccupations des sénégalais. Il se croit toujours dans l’opposition en ne faisant que dénoncer et menacer.

Raison no 2 : Éviter une instabilité institutionnelle à naître de la lutte de pouvoir interne au PASTEF

Les dernières sorties du Premier ministre candidat sont annonciatrices d’une instabilité aux conséquences imprévisibles, marquées par des attaques en règle contre l’État, le Président de la république, les Ministres de la Justice et de l’Intérieur. Un manque de courtoisie, d’ignorance des règles de fonctionnement de l’État et de défiance qui prouve, si besoin est, l’existence d’une crise au sommet de l’État qui pourrait s’aggraver si la liste dirigée par Ousmane Sonko obtenait une majorité. Les signes latents de cette crise étaient déjà perceptibles avec les multiples sorties du Premier ministre visant à démontrer qu’il est le détenteur véritable du pouvoir notamment en court-circuitant l’annonce des décisions du Présent de la république ou en suscitant publiquement la contestation de celles-ci en se cachant derrière une poignée de fidèles pourtant bénéficiaires d’une nomination par décret présidentiel. Des comportements jamais vus au Sénégal : un Premier ministre qui relègue au second plan le Chef de l’État, clé de voûte des institutions ! Des faits d’une extrême gravité qui prouvent que notre République est en lambeaux, voire à terre. Des faits d’une extrême gravité qui prouvent que notre République est en lambeaux, voire à terre. Des faits qui suscitent, également, des inquiétudes justifiées, car tous les ingrédients d’une lutte de pouvoir au sein de PASTEF et au sommet de l’État sont présents. Ce qui risque de transformer ce parti en péril national et source de déstabilisation de nos institutions.

En effet, en confiant une majoritaire parlementaire à Ousmane Sonko et à sa liste, qu’il a confectionnée sur la base du seul critère de fidélité à sa personne, les électeurs risqueraient de leur confier un pouvoir constituant dérivé, c’est-à-dire la possibilité de procéder à des révisions de la Constitution, surtout lorsqu’ils disposeraient d’une majorité qualifiée des 3/5. Avec ses velléités pouvoiristes ouvertement affichées, Ousmane Sonko n’hésitera pas à recourir à cette majorité mécanique pour, d’abord, changer la Constitution et, ensuite, recourir à la destitution du Président de la République le tout avec un vernis de légalité. Cette hypothèse n’est plus une vue de l’esprit. Elle relève, désormais, du domaine de la plausibilité. Ce qui ferait installer le Sénégal dans une crise institutionnelle et politique dont il n’aura pas besoin, car les urgences sont ailleurs. En donnant une majorité à l’Opposition, les sénégalais permettront de prévenir et d’éviter une telle catastrophe politique, préjudiciable à la stabilité institutionnelle du pays.

Raison no 3 : Mettre fin à l’opacité qui entoure la gestion des finances publiques et aux scandales

Le populisme de bon aloi érigé en modèle de gouvernance et la volonté outrancière de politiser la gestion des affaires de l’État ont conduit le couple présidentiel Diomaye – Sonko à dissoudre l’Assemblée nationale et de précipiter le pays dans des élections en violation des principes de prudence et de rationalité. Même au sein de leur camp, certains coalisés, lucides et soucieux de l’intérêt de l’État avaient suggéré d’ouvrir des discussions avec l’opposition d’alors afin de faire adopter, d’abord, une Loi des finances rectificative pour 2024, voire voter la Loi des finances initiale de 2025 et, ensuite, procéder à la dissolution de l’Assemblée nationale. Malheureusement, leur sagesse n’a pas été entendue par le couple d’autistes qui dirige le Sénégal. C’est pourquoi on assiste à une grave entorse aux règles de transparence, car personne ne sait comment les ressources de l’État sont collectées et dépensées depuis le 02 avril 2024. En plus de l’opacité dans la gestion des finances publiques, le gouvernement du régime PASTEF bat tous les records d’endettement avec plus de 1 400 milliards CFA levés sur le marché obligataire ouest-africain et sur le marché financier international.

Dans un élan de précipitation sur fond de propagande politique, la présentation, inopportune, des résultats d’un audit « préliminaire » des finances publiques, a fini de reléguer le Sénégal dans la zone des pays sous surveillance avec la dégradation de sa note souveraine, puis le gel, par le FMI, d’un programme d’aide de 1,8 milliard de dollars (1 093 milliards FCFA) accordé en 2023 ainsi que le report d’un versement de 338 milliards de FCFA à 2025.

Le régime PASTEF s’est illustré, en moins de 8 mois d’exercice du pouvoir, par une multiplication des cas de prévarication qui se révèlent être de véritables scandales financiers : ONAS, ASER, PAD, recours, à deux reprises, à JP Morgan dans des conditions opaques et nébuleuses pour lever 634 milliards de FCFA sur le marché financier international, etc. Des commissions d’enquête parlementaire seront instituées pour mettre la lumière sur tous ces scandales et bien d’autres soigneusement étouffés ou occultés.

Raison no 4 : Instaurer une Assemblée nationale de rupture

Les observateurs avertis de la scène politique s’accordent sur le fait que la liste des candidats à la députation de PASTEF a été dressée en prévision de la lutte de pouvoir interne dont les signes annonciateurs deviennent de plus en plus évidents. Il s’y ajoute que plusieurs personnes investies n’ont aucune compétence pour exercer les trois (3) missions que notre Constitution dévolue à l’Assemblée nationale à savoir le vote des lois, le contrôle de l’action gouvernementale et l’évaluation des politiques publiques. Elles ne doivent leurs investitures qu’à leurs compétences de calomniateurs et de manipulateurs, notamment sur les plateaux de télé et de radio. Il serait donc dangereux d’envoyer de telles personnes à l’Assemblée nationale, car elles n’agiront qu’au doigt et à l’œil de celui qui les investies. Elles ne serviront et ne seront loyales qu’à leur seul « parrain » et non à la République !

Ces élections législatives offrent l’opportunité aux sénégalais de renouer avec une Assemblée nationale qui inscrit l’intérêt du Peuple au cœur de l’action parlementaire. Les personnes investies par l’Opposition apparaissent, aux yeux de l’opinion publique, comme des personnes professionnellement étoffées pour exercer, dans leur plénitude, les missions dévolues à l’institution et, subséquemment, permettre à celle-ci de redevenir un lieu de contre-pouvoir politique au profit exclusif de la démocratie sénégalaise.

Raison no 5 : Offrir une majorité à l’Opposition et permettre une alternative gouvernementale

Une démocratie qui se voudrait viable reposerait, entre autres, sur l’équilibre et la séparation des pouvoirs. Confier l’ensemble des pouvoirs à un seul camp politique crée les germes d’une dictature rampante, voire d’un totalitarisme absolu. Les signes symptomatiques commencent à apparaître, de façon très nette, avec la naissance et le développement d’un État-PASTEF. Ainsi, il est établi aujourd’hui, que la priorité à l’emploi est accordée aux seuls sénégalais encartés PASTEF. Un ministre de la République l’a confirmé et toutes les nominations effectuées à ce jour l’ont été au seul profit des militants et souteneurs de PASTEF. Plus grave, les sénégalais sont lassés et consternés par les sorties intempestives du Premier ministre faites de menaces, d’outrages et de calomnies à l’endroit de tout citoyen identifié comme étant un obstacle sur son chemin vers la Présidence de la république ou qui oserait penser mal de lui ou s’exprimer en lui portant la contradiction. Il est allé jusqu’à promettre à ses détracteurs de les envoyer « pourrir en prison à Rebeuss » en totale méconnaissance ou mépris de la règle de séparation des pouvoirs !

Et le Sénégal a besoin d’un gouvernement qui va s’appuyer et valoriser le génie ainsi que le talent de ses enfants pour se construire, peu importe leurs croyances ou allégeances politiques. En donnant une majorité à l’Opposition, celle-ci, dans le respect du choix des sénégalais effectué le 24 mars 2024, pourrait engager des discussions avec le Président de la république en vue de mettre en place, de façon pacifique, concertée et respectueuse, un gouvernement qu’elle dirigera. Celui-ci, sera exclusivement bâti sur des critères préalablement définis notamment la compétence, la probité et la proximité, et saura prendre en charge, efficacement, les préoccupations et attentes des sénégalais. En donnant une majorité à l’Opposition, le gouvernement de stagiaires serait renvoyé, le tâtonnement et l’improvisation abolis !

Considérant les rapports de force sur le terrain, les leaders des différentes coalitions de l’opposition au pays ont déjà montré la voie en rassemblant leurs forces suite à une analyse froide de la situation et donnant le lead au candidat qui semble être le mieux placer, comme à Dakar, pour battre le PASTEF et ainsi éviter la dispersion des voies. Dans le même ordre d’idée, nous, coalitions et partis de l’opposition présents dans notre département Amérique Océanie, appelons à tous les électeurs convaincus de la nécessité de barrer la route au PASTEF, d’unir nos forces et voter massivement pour le candidat le mieux placé afin de maximiser nos chances et ainsi mettre en échec le PASTEF dans notre département.

Salif Kandé, Inter coalitions Jamm Ak Njariñ, Sàmm Sa Kàddu, Takku Wallu Senegal – Canada

Abdoulaye BA, Coalition Sénégal Kèsé – États-Unis d’Amérique