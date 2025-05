La diaspora au cœur du partenariat économique belgo-sénégalais : l’OSD organise un panel stratégique à Dakar

Dans le cadre du renforcement des relations économiques entre la Belgique et le Sénégal, l’Ambassade de Belgique à Dakar accueillera une mission économique d’envergure du 11 au 15 mai 2025.

Profitant de cette dynamique, l’Observatoire des Sénégalais de la Diaspora (OSD), organisation basée à Bruxelles et engagée dans le rapprochement entre la diaspora sénégalaise et le Sénégal, organise un panel d’échanges sur le thème : « Développement des pôles territoriaux, diaspora et partenariat économique avec la Belgique », le lundi 12 mai 2025, de 15h00 à 17h00, à l’hôtel King Fahd Palace.

Ce rendez-vous réunira des décideurs économiques, des représentants institutionnels et des membres de la diaspora autour des opportunités de développement local et de coopération avec les entreprises belges. La mission économique belge, forte de 65 participants représentant 45 entreprises, vise à identifier de nouvelles pistes de collaboration, renforcer les échanges économiques et créer des partenariats durables avec les acteurs locaux.

Acteur incontournable dans l’intégration des diasporas au développement national, l’OSD s’est distingué par des initiatives structurantes telles que les Assises de la diaspora du Benelux organisées à Bruxelles en 2017, suivies d’un atelier de formation pour 30 journalistes à Dakar en 2018. En 2022, sa Journée de l’Entrepreneuriat sénégalais en Belgique a rassemblé les figures clés du secteur économique sénégalais dans l’espace Benelux.

Depuis sa création en 2013, l’OSD s’investit pour faire de la diaspora un pilier d’innovation, de développement et de coopération internationale, contribuant activement à la mise en œuvre de la stratégie nationale « Vision 2050 » pour un Sénégal souverain et prospère.

Il convient de rappeler qu’à l’occasion de la première mission économique belge au Sénégal, en mai 2023, présidée par Son Altesse Royale la Princesse Astrid, l’OSD avait déjà plaidé en faveur du cofinancement des projets portés par les entrepreneurs de la diaspora, renforçant ainsi les passerelles entre les sphères publique, privée et diasporique.