Circulation des motos : Le gouverneur de Thiès change les horaires

Le gouverneur de la région de Thiès a décidé d’interdire la circulation des cyclomoteurs et motocyclettes sur l’étendue de la région à partir de 00H à compter ce vendredi 11 août 2023. Les conducteurs peuvent reprendre leurs activités à partir de 05 heures du matin. Une mesure qui reste valable jusqu’au lundi 14 août 2023.

Selon le communiqué cette décision est prise pour des raisons de sécurité routière. Une décision motivée par les accidents des routes et les cas d’agressions. « Les motocyclettes et cyclomoteurs des personnels de la santé et des forces de défense et de sécurité ne sont pas concernés par les dispositions du présent arrêté. Et en plus en cas de force majeure, une dérogation peut être accordée par les préfets de département », a informé Alioune Badara Mbengue gouverneur de Thiès