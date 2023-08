Mary Teuw Niane remet en cause la politique monétaire…du Sénégal

Notre politique monétaire de rupture

La Mauritanie a sa monnaie. La Gambie a sa monnaie. La Guinée a sa monnaie. Le Ghana a sa monnaie. Le Nigéria a sa monnaie. Etc.

Le fait d’avoir sa monnaie est en Afrique la règle.

Seuls les pays de l’Union économique et monétaire Ouest africaine ( UEMOA) ont une monnaie qui ne leur appartient pas complètement, dont ils n’ont pas la maîtrise.

C’est évidemment un handicap majeur de ne pas avoir la maîtrise de sa monnaie, de ne pas pouvoir librement la dévaluer ou la réévaluer selon la structure de son économie : favoriser les exportations ou défavoriser les importations, favoriser les investissements, défavoriser la sortie des masses monétaires du pays, etc.

Le Sénégal a aujourd’hui plus qu’hier des ressources permettant de lui assurer une monnaie stable et crédible: or, zircon, fer, phosphate, pétrole, gaz, etc.

Notre politique monétaire repose sur la création d’une monnaie nationale adossée sur nos réserves en or et sur nos autres ressources extractives.

Nous ne valorisons pas nos ressources extractives et naturelles.

Nous les exportons à vile prix alors qu’ils doivent constituer le levier de la construction de notre souveraineté monétaire, de notre souveraineté alimentaire, de notre souveraineté sur nos ressources extractives, de notre souveraineté sur nos ressources naturelles, de notre souveraineté économique et en fin de compte de notre souveraineté nationale.

Nous assumons les ruptures indispensables pour la construction d’un pays réellement indépendant, souverain, libre et prospère.

Dakar, samedi 12 août 2023

Prof Mary Teuw Niane