« Cirque Noir » : Comment les acteurs de la série pornographique ont été arrêtés

Les policiers ont dû mettre en place une stratégie pour mettre la main sur les producteurs, le scénariste et les acteurs de « Cirque noir ». Quand la plainte de Jamra a été rendue publique, tous avaient presque disparu dans la nature. Vendredi, seuls les 3 producteurs s’étaient présentés devant la Dsc après des convocations.

Les policiers leur ont fait comprendre qu’ils aimeraient faire une médiation avec Jamra et que, pour cela, la présence de tous était nécessaire, histoire de les mettre en confiance. Les producteurs, libérés et confiants, ont ainsi informé toutes les autres personnes et rendez-vous a été fixé ce lundi pour « médiation ». Lorsque les mis en cause, venus en masse à la Dsc, ont compris ce qui se passait, c’était trop tard, rapporte Libération.