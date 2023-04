Cissé Kane Ndao : « Macky Sall a toujours prôné le dialogue constructif »

J’AI CHOISI LE PRESIDENT MACKY SALL

Pour qui connait vraiment le Président Macky Sall, il va sans dire qu’il incarne l’état d’esprit propre aux grands leaders de ce monde, à propos desquels Condoleezza Rice disait qu’ « ils n’acceptent jamais le monde tel qu’il était, et travaillent toujours pour le monde tel qu’il devrait être ».

Tout le cheminement politique du Président Macky Sall a toujours été porté par un engagement fort et une détermination ferme au service du peuple sénégalais, pour l’émergence économique de notre pays et l’affirmation d’un leadership africain sur l’échiquier mondial.

Il a une haute idée de sa mission, et c’est pourquoi il assume dignement et pleinement la stature de l’Homme d’Etat que les sénégalais rêvaient d’avoir à la tête de notre pays. Il a pris de la hauteur en effet, et il reste loin des débats et autres polémiques futiles et stériles qui animent le landernau politique, répondant par l’invitation au dialogue aux diatribes d’une certaine frange de l’opposition déterminée à ramener le débat politique dans la banalité de controverses sans autre objectif que la déstabilisation de notre pays.

Maintenant que le bilan économique du Président Macky Sall est incontestable en effet, les opposants à notre régime ont décidé de changer de cheval de bataille, en enfourchant celui du combat contre de prétendues violations des droits humains et autres affabulations toutes aussi saugrenues les unes que les autres, pour s’attaquer au Président du groupe Benno Bok Yakaar et parvenir par-là à détourner l’opinion publique en leur faveur.

Peine perdue !

Le Président Macky Sall a une claire vision du Sénégal qu’il est en train de construire. Il déroule la meilleure stratégie pour y parvenir, et il maitrise admirablement les différents jalons de son action politique et économique qui donneront corps à son projet. Ses paroles et ses actes montrent qu’il sait où il va, et mieux, où il conduit notre pays.

Voilà pourquoi il préfère rester focus sur sa mission. Quiconque a compris le sens de sa démarche doit l’accompagner, car c’est un devoir patriotique que de contribuer à construire le Sénégal de tous pour tous, en dehors de toute considération politique, au vu des résultats que le Président a engrangés depuis qu’il est à la tête de notre pays.

Le Sénégal a franchi un cap et il figure désormais au peloton de tête des pays à forte croissance qui tire celle de notre sous-région et de l’Afrique.

Le Président Macky Sall fait partie de cette génération de bâtisseurs de l’Afrique nouvelle qui ont la profonde conviction que « la seule limite à la hauteur de vos réalisations est la portée de vos rêves et votre volonté de travailler dur pour les réaliser » ; c’est ce qui le fait agir.

Jamais dans notre pays, un gouvernement n’aura autant donné une inclinaison sociale à son action, par une politique économique inclusive résolument ancrée dans l’équité sociale et territoriale, par de grandes actions à fort impact qui auront amoindri la fracture sociale en aidant les masses les plus défavorisées à préserver leur dignité.

Quant à ceux qui sont obnubilés par le pouvoir et veulent à tout prix le conquérir, ils ont résolu de plonger notre pays en campagne électorale permanente. Ces tenants du gouvernement de la parole consacrent leur énergie à la propagande, aux polémiques et entendent par les manifestations auxquelles ils appellent la population contester le leadership politique du Président Macky Sall.

Rien ne détournera le Président Macky Sall de son objectif ; il sait bien que le temps du travail n’est pas celui de la politique. Il est au-dessus de la mêlée. Quand il aura décidé de répondre positivement à l’invitation des millions de citoyens déterminés à le plébisciter pour un second quinquennat, l’arène retrouvera son maitre !

A ceux qu’il a associés à la manœuvre de la barre de notre grand pays, et qui ont la lourde tâche de donner corps à sa vision, de s’élever à la hauteur de la réputation de grande nation démocratique de notre pays. Qu’ils se souviennent au quotidien dans l’exécution de la mission qu’il leur a confiée qu’« une République ne peut réussir tant qu’elle n’est pas constituée d’un groupe d’hommes imprégnés des principes de justice et d’honneur » ainsi que l’affirmait un illustre penseur.

Quant à l’opposition nihiliste dont la seule offre politique est la violence et l’apologie du chaos, laissons-la à ses démons, et rappelons-nous juste à son propos que « l’opposition systématique se donne bien garde de demander quelque chose qu’elle pourrait obtenir, car alors il lui faudrait être contente ; et être contente pour l’opposition, c’est cesser d’être » !

Le Président Macky Sall a toujours prôné le dialogue constructif pour le renforcement de l’idéal démocratique qui caractérise notre pays. Cela découle de sa profonde conviction que « ce qui constitue une nation, ce n’est pas de parler la même langue, ou d’appartenir à un groupe ethnographique commun, c’est d’avoir fait ensemble de grandes choses dans le passé et de vouloir en faire encore dans l’avenir », ainsi que l’affirmait Ernest Renan.

C’est tout le sens de la mobilisation nationale pour sa candidature à un deuxième quinquennat, au service du Sénégal.

Cissé Kane NDAO

Président A.DE.R