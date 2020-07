Cissé Lo/Farba Ngom : Le Grand Serigne demande à la justice de se saisir de l’affaire

Invité du Grand Jury de Rfm, du dimanche passé, le Grand Serigne de Dakar est catégorique sur les injures et déballages qu’est entrain de faire Moustapha Cissé Lô contre Farba Ngom et Yakham Mbaye. Selon Abdoulaye Makhtar Diop il faut que la justice se saisisse de l’affaire.

«Il faut condamner et sanctionner pénalement. Je ne peux pas comprendre, quelle que soit la provocation dont il dit être victime, qu’un Monsieur comme Moustapha Cissé Lô -qui fut président du Parlement de la Cedeao, candidat déclaré à la mairie de Dakar, capitale du Sénégal, puisse se livrer à une orgie d’insultes et d’insanités sur des autorités, c’est inadmissible et inacceptable. Il faut sanctionner, car on a dépassé toutes les bornes de l’insolence», dit le Grand Serigne, sur les ondes de la Rfm.