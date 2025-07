«Problème» entre Sonko et Diomaye…l’opposition fonce tête baissée dans le piège

Depuis les premières heures de leur engagement politique commun, Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye ont montré une relation fondée sur la confiance, la loyauté et une vision partagée du Sénégal. Ce n’est pas une alliance de circonstances, mais bien un pacte politique mûri, renforcé par les épreuves, et porté par une complémentarité assumée. Diomaye est le fruit d’un choix stratégique et affectif de Sonko, et inversement, Sonko reste le moteur d’une dynamique populaire sur laquelle Diomaye s’appuie en toute transparence. Les discours, les actes et les décisions des deux hommes témoignent d’une entente rare dans l’arène politique sénégalaise.

Aujourd’hui plus que jamais, le slogan « Sonko Moy Diomaye » prend tout son sens. Ils ne sont pas deux courants concurrents, mais les deux faces d’un même projet. L’un incarne la continuité de la lutte et l’aspiration révolutionnaire, l’autre la stabilité institutionnelle et le respect de la fonction présidentielle. Ce duo a été conçu pour fédérer, mais aussi pour durer. Leur force réside justement dans cette dualité maîtrisée, et vouloir y voir une rupture serait une lecture paresseuse ou une manipulation pure et simple.

L’opposition sénégalaise, malheureusement, commence à mordre à l’hameçon. En croyant déceler une tension entre les deux hommes, elle perd de vue l’essentiel : ce qui se joue, c’est une stratégie de remobilisation des bases qui vise à brouiller les pistes. Ousmane Sonko a l’art de relancer ses troupes au moment opportun, et sa récente sortie n’a rien d’un clash : c’est un signal. Et ce signal, ses militants l’ont entendu. Même si certains ne sont toujours pas en mesure de décoder le code, les patriotes se sont remis à occuper le terrain, à faire du bruit, à reprendre la parole sur les réseaux sociaux.

En revanche, l’opposition semble désorientée, prenant au pied de la lettre des gestes qu’elle devrait analyser avec plus de lucidité. Elle se divise entre ceux qui veulent surfer sur la prétendue discorde et ceux qui restent silencieux, dans l’attente d’un miracle. Ce faisant, elle tombe dans le piège tendu par le duo présidentiel : occuper l’espace médiatique avec une fausse crise pour mieux asseoir leur domination politique.

Il n’y a ni crise institutionnelle, ni crise politique au sommet de l’État. Le Sénégal est dirigé de manière fluide, avec une répartition des rôles claire. Diomaye préside, Sonko impulse. Le jeu des apparences ne doit pas faire oublier cette réalité profonde. Toutes les décisions majeures, depuis l’installation du nouveau pouvoir, ont été prises en cohérence totale. Aucun désaccord n’a été observé sur les questions économiques, diplomatiques ou sociales. La machine fonctionne, parce qu’elle est construite sur une vision commune.

Croire que Sonko cherche à se détacher de Diomaye, ou que Diomaye souhaite se débarrasser de Sonko, c’est méconnaître la nature même de leur alliance. Même leurs partisans, souvent prompts à réagir avec passion, n’ont jamais exprimé d’hostilité les uns envers les autres. Sur le terrain, lors des élections passées, leur union a toujours été intacte. Les votes, les coalitions, les discours, tout a été fait dans l’harmonie et la complémentarité.

C’est là que réside le piège. L’opposition, faute de ligne claire, s’accroche à des interprétations erronées, diffusées parfois par des chroniqueurs ou des influenceurs à la recherche de sensations. Mais la politique ne se gagne pas sur les plateaux de télévision ou sur les fils Twitter. Elle se gagne sur le terrain, auprès des électeurs, avec des propositions solides et un leadership crédible. Or, l’opposition semble en panne de tout cela.

Le plus dangereux, c’est que cette fausse crise entre Sonko et Diomaye occulte les véritables enjeux : l’économie, la justice sociale, l’avenir des institutions. En agitant le spectre d’un conflit inexistant, on détourne les citoyens des vrais débats. Et pire encore : on renforce le pouvoir en place, qui se nourrit justement de cette confusion. Plus l’opposition se disperse, plus le pouvoir se consolide.

Il est donc urgent pour les opposants, les médias et la société civile de sortir de cette illusion. Il n’y a pas de fissure dans le duo Sonko-Diomaye. Il y a, au contraire, une stratégie politique fine et efficace. La vigilance doit être de mise, non pas face à une crise imaginaire, mais face à un plan bien réel de long terme. L’heure n’est pas à la panique, mais à la lucidité. Si l’opposition veut exister en 2029, elle doit cesser de commenter Sonko, et commencer à construire une alternative.

Niakaar Ngom pour xibaaru.sn