Cissé Lô « gifle » le ministre Mamadou Talla…un émigré ramené par le pouvoir

Après la réaction des acteurs de l’Education : Moustapha Cissé Lô se braque sur le « codiféré » de la nation

Le vice-Président de l’Assemblée nationale Moustapha Cissé Lô est reconnu comme quelqu’un qui n’a pas la langue dans sa poche. Même avec ceux du camp présidentiel auquel il appartient, Moustapha Cissé Lô n’hésite guère à dire toutes ses vérités en cas de désaccord, quitte à le cracher publiquement. Qu’on l’aime ou qu’on ne l’aime pas, Moustapha Cissé Lô est un homme de conviction.

Hier, au cours de l’émission Ndoumbélane sur la SENTV, le Président sortant du Parlement de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) n’a pas manqué de s’en prendre au ministre de l’Education nationale Mamadou Talla devenu le « codiféré » de la nation après son entêtement à vouloir procéder à la réouverture des enseignements au Sénégal alors que toutes les conditions ne s’y prêtaient guère.

Ramant à contre-courant de la volonté de tous les acteurs de l’Education, le ministre Mamadou Talla avait voulu procéder à la réouverture à la date du 2 juin dernier, des enseignements suspendus au Sénégal depuis l’apparition de la covid-19. En cela, le ministre avait réussi à induire en erreur le Président de la République Macky Sall en ne mettant pas à sa possession toutes les bonnes informations.

Nombreux sont des pans du secteur éducatif à réclamer la démission de Mamadou Talla qui ne se montre pas à la hauteur de la mission que lui a confiée le Chef de l’Etat Macky Sall. Et quand Moustapha Cissé Lô se mêle de la partie, l’addition devient toujours corsée. Comme pour montrer qu’il se désolidarise de Mamadou Talla, membre comme lui de l’Alliance pour la République (APR), Moustapha Cissé Lô tonne.

« Il était enseignant à Diourbel puis a émigré en France. C’est le pouvoir qui l’a ramené au Sénégal, sinon il ne serait pas revenu. On fait de lui un ministre et quand on l’appelle il ne prend pas au téléphone. Qui est-il ? Aly Ngouille Ndiaye prend quand on l’appelle ; mais lui Mamadou Talla il ne prend pas son téléphone. Il n’est rien ». (Regardez la vidéo de la Sen tv)

Moustapha Cissé Lô déverse ainsi toute sa bile sur un ministre qui a également enregistré le désaveu de tous les animateurs de l’émission Ndoumbélane sur la SENTV. Il n’y avait pour prendre sa défense tant son échec est retentissant, après son forcing d’avoir voulu rouvrir les écoles le 2 juin et mis comme dans des boîtes de sardines à l’intérieur des bus, les enseignants pour les convoyer à leurs postes de travail. Décidément, Mamadou Talla est devenu le « codiféré » de toute la nation.

La rédaction de Xibaaru