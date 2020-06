Échec de la reprise des cours : Le départ de Mamadou Talla exigé

Annoncée en grandes pompes pour ce 2 juin, la reprise des cours n’a pu être effectuée. Les élèves n’ont pu reprendre le chemin des écoles et des lycées. Une tâche noire pour le bilan du Chef de l’Etat Macky Sall dans la guerre engagée contre la covid-19. Or, le Chef de l’Etat Macky Sall se trouve entraîné dans cet échec de la reprise des cours au Sénégal par le ministre de l’Education nationale Mamadou Talla qui s’est entêté à lui faire croire que celle-ci était possible, alors que toutes les conditions n’étaient nullement réunies.

Le Sénégal est aujourd’hui la risée du monde entier à cause de l’incompétence du ministre de l’Education nationale Mamadou Talla qui a décidé d’agir et d’induire en erreur le Chef de l’Etat, alors que tous les acteurs du système éducatif émettaient des réserves sur la reprise des cours. Dans une République normale, Mamadou Talla aurait tout de suite tiré les conséquences de son échec face à une situation aussi grave et présenté sa démission. Il est vrai qu’au Sénégal, nos autorités ignorent tout de l’élégance républicaine.

Les syndicats d’enseignants ont vite fait de réagir et de tirer à boulets rouges sur Mamadou Talla qui est le seul à porter le chapeau de l’échec de la reprise des cours. Le secrétaire général du CUSEMS/Authentique Dame Mbodj a fort bien fait de rappeler que l’échec de la reprise des enseignements, en dépit des alertes données est dû au discours démagogique du ministre qui a fait croire que les conditions étaient réunies alors qu’il n’en était rien.

Dame Mbodj de soutenir : « Ce qui est important aujourd’hui, c’est que le ministre Mamadou Talla qui a fait convoyer des enseignants dans des conditions catastrophiques, celui qui a fait cette bêtise-là ne peut pas s’en sortir indemne. C’est pourquoi au nom du CUSEMS/Authentique, nous exigeons que le ministre de l’éducation nationale, Mamadou Talla rende le tablier. Qu’il présente sa démission au chef de l’État et que ce dernier l’accepte. Et qu’à défaut de cela, qu’il soit démis par le président Macky Sall dans les meilleurs délais. Parce qu’il a échoué et quand on échoue on doit prendre ses responsabilités et quitter. En plus de cela, nous exigeons le retour de tous les enseignants qui le souhaitent à leur lieu de départ ».

Le secrétaire général du CUSEMS/Authentique décrit ainsi toute la situation. Le départ de Mamadou Talla du gouvernement devient une exigence nationale.

